Американский миллиардер сократил 45 000 сотрудников «ради их же блага»

62-летнему Фертитте принадлежит помимо баскетбольного клуба «Хьюстон Рокетс» также сеть казино Golden Nuggets и множество ресторанов, передает Newsweek.

Фертитта в интервью Брайану Килмиду на телеканале Fox News сказал, из-за финансовых трудностей уволил 45 тысяч человек «ради их же блага».

«Знаешь, Брайан, я пережил кризисы 87-го, 2000-х, 2008-го года, - сказал Фертитта. - Ты делаешь людям одолжение, сокращая их первыми, потому что после получения пособия по сокращению, они становятся первыми в очереди безработных. Этому трюку я научился много лет назад».

По словам Фертитты, экономическая ситуация не оставила ему другого выхода. «Это просто невообразимо, - сказал он. - Нам всем приходится немного сокращать персонал в течение года. Но тут ты должен закрыть целый бизнес. Представь, что у тебя есть парки развлечений, аквариумы, рестораны, баскетбольный клуб, казино по всему миру - и все они закрыты. Это как научно-фантастический фильм, в который ты никогда не поверил бы».

Фертитта признался, что людям тяжело понять, почему такой богатый человек, как он, должен увольнять людей.

«Люди не понимают, что все мы оплачиваем сегодняшними деньгами вчерашние счета, - объясняет Фертитта. - И если нас теперь закрыли на 48 часов, то мне всё еще необходимо выплатить зарплаты и компенсации по сокращению, в моем случае это сто миллионов долларов, потому что мои расходы на зарплату работников — полтора миллиарда долларов в год».

Состояние миллиардера оценивается журналом Forbes в 4,8 миллиарда долларов. В рейтинге самый богатых людей мира он занимает 414 место, в США — 140.