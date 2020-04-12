Ситуация: вы - артист, единственный источник дохода - танцы, а вы за границей, когда приходит сообщение о чрезвычайно положении в Латвии и о том, что вы потеряли работу. Что делать, когда вернетесь домой? Сидеть на карантине без денег, но с риском потерять жилье или же устроиться на новую работу, угрожая безопасности окружающих? Rus.TVNET рассказывает историю о социальной ответственности, карме и добрых людях.

Сложный выбор

Надя - танцовщица гоу-гоу со стажем, основной доход девушки - это клубная деятельность, организация мероприятий, корпоративы и выступления. Необходимый ввод режима чрезвычайного положения в Латвии ударил и по развлекательной отрасли: в момент, когда Надя узнала, что осталась без работы, она была за границей.

"Когда я уезжала, у меня еще была работа, тогда еще не было массовой истерии, и буквально вот в течение поездки всё началось. Именно находясь за границей, я узнала, что работы у меня уже нет. Когда уезжала, меня еще звали выступать - я говорила, что не могу, а приехала - всё закрыто. Мы [Надя путешествовала с подругой. - Прим. ред.] попали в самый пик всей этой каши", - рассказывает девушка.

По приезде она встала перед выбором - быть социально ответственной, сидеть на карантине две недели или искать новую работу. В кошельке - не более десяти евро. А платить за жилье надо...

Сила Facebook

Так получилось, что у Нади в Риге нет не только работы, но и "тыла" - мужа, семьи или своей квартиры. Поддержать девушку никто не мог, и она решилась обратиться к друзьям. Друзьям в Facebook.

Друзей на Facebook у Нади более 2000, поэтому она не стала писать в группы, а сразу сделала публикацию на своей странице.

ФОТО: Facebook

Как рассказывает девушка, соцсеть выручает ее не впервые: от поиска сценического костюма до помощи, когда она осталась без денег за границей из-за непредвиденных обстоятельств. Справедливости ради стоит отметить, что Надя и сама не раз помогала другим в соцсети. Поскольку ей уже ранее оказывали поддержку, девушка решилась снова попросить о помощи.

"Публикацию сделала именно с той целью, чтобы как-то посидеть на карантине. У меня всегда есть запасной план. Я много раз оставалась без работы, и для меня это не проблема: например, приехала из-за границы, узнала, что у меня нет работы, и думаю - пойду за кассу стоять. Где я только не работала в этой жизни, меня этим не напугаешь. Это не глобальная проблема в жизни. Трагедия - это когда ногу оторвало, а когда остался без работы - это просто приключение. Я совершенно спокойно на это реагировала, понимала, что вынуждена, только что приехав из-за границы, бежать и искать работу, но все кричат - сиди на карантине!" - делится Надя, отмечая, что и накоплений, к сожалению, у нее не было. Она просто не была готова к такой ситуации.

Что случилось после публикации?

"Где-то 10 человек отозвались - предложили переслать деньги, еще четверо сказали, что денег нет, но они могут предоставить свое жилье. Это были и знакомые, и малознакомые люди. Мне одна девочка написала: "Я твоя подписчица уже столько-то лет, ты меня не знаешь, зовут меня Лариса. Мы снимаем квартиру в Пурчике, ты можешь у нас пожить, есть свободная комната...". Я просто читаю это всё, и в шоке: казалось, я не заслуживаю такого отношения, потому что я ничего не делала этим людям, мы не знакомы, более того - я даже не знаю, как они выглядят. Но просто девочки пишут так искренне. Слезы на глаза наворачивались, когда читала. Я понимала, что кто-то отреагирует, но не думала, что до такой степени. И последнее, что за душу взяло: когда мне скинули деньги, я за всё заплатила, мне стали писать еще - мол, давай еще тебе кинем. Я уже писала - не надо, сумма есть. И мне говорят - нет, бери эту сумму, и я предлагаю вернуть - это уже сверху, мне не надо столько, не собираюсь сидеть на чьей-то шее... Я не хочу использовать людей - мне помогли, и слава Богу. А мне говорят - "нет, лишней денежки не бывает, бери, отдавать ничего не надо". Мне было так неловко. Но всё, что могу сделать - послать какое-то благословение этим людям в благодарность..." - рассказала танцовщица.

Была ли негативная реакция? Конечно.

"Я девушка, которая делает всё-всё сама, я рассчитываю на свои силы, но это в наше время сделать невозможно, поэтому приходится рассчитывать на окружение вот такое, фейсбучное. И прикол в том, что очень далекие мне люди, малознакомые, помогали чаще, чем те, кого я знаю близко. Помогали поклонники, друзья детства, с которыми уже не общаюсь близко. Такой парадокс.

А люди, с которыми я общалась по лет десять - училась, работала... Такие люди либо игнорят, либо реагируют негативно. Как правило", - призналась Надя.

Агрессивной реакции не было.

"Нет. Но было с посылом - "ты чё, самая умная?". Я же никого не обязываю. Просто вот так сложилась ситуация.

Мне писали под постом люди, мол, "Надя, ты молодец, а что тогда делать тем, кто остался с детьми, кредитом?.." - вот с таким наездом. Ну да, у меня нет кредитов, нет детей, но у меня нет и квартиры, нет работы, нет стабильности и тыла. Живу и живу. У вселенной прошу помощи, и вселенная мне помогает...

Что сейчас?

Надя рассказала, что в карантине, самоизолировавшись, провела почти три недели. Соблазн выйти был, но совесть ей не позволила так поступить. Как она призналась, вопрос платы за аренду квартиры в апреле теперь не стоит. Сейчас девушка набирается сил и думает, что делать и куда идти дальше.

"На крайний случай пойду работать кассиром", - призналась она.