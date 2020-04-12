В Москве более 1,3 тыс. человек оштрафованы за несоблюдение дистанции

В Объединении административных технических инспекций Москвы сообщили, что нарушители собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора), передает Newsru.com.

Штраф за такое нарушение составляет 4 тыс. рублей, при повторном привлечении к ответственности - 5 тыс. рублей.

Также за последние сутки с помощью технических средств видеофиксации оштрафованы 8 человек, больных коронавирусом в легкой форме и находящихся на домашнем лечении, наложены штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Всего с начала действия режима повышенной готовности оштрафовано 30 граждан, которых поместили под наблюдение для прохождения принудительного лечения.

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, во всех случаях нарушители привлекались по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).