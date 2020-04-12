В Москве более 1,3 тыс. человек оштрафованы за несоблюдение дистанции

В течение субботы, 11 апреля, в Москве были оштрафованы 1358 человек за несоблюдение социальной дистанции, которая в России составляет не менее 1,5 метров, передает "Интерфакс".
В Объединении административных технических инспекций Москвы сообщили, что нарушители собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора), передает Newsru.com.
Штраф за такое нарушение составляет 4 тыс. рублей, при повторном привлечении к ответственности - 5 тыс. рублей.
Также за последние сутки с помощью технических средств видеофиксации оштрафованы 8 человек, больных коронавирусом в легкой форме и находящихся на домашнем лечении, наложены штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Всего с начала действия режима повышенной готовности оштрафовано 30 граждан, которых поместили под наблюдение для прохождения принудительного лечения.
По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, во всех случаях нарушители привлекались по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Отметим, в Москве и Санкт-Петербурге последними начали применять штрафы за нарушение самоизоляции. В других регионах с 1 апреля, когда в федеральный КоАП были внесены соответствующие поправки, оформили уже около 2 тыс. протоколов. Самыми активными в этом отношении оказались власти Татарстана, где заведено более 800 дел.