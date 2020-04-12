В США каждый день для повторного использования дезинфицируют тысячи масок

Предприятие сообщило, что может очищать около 80 000 масок в день. Каждую маску можно продезинфицировать до 20 раз, пока она не потеряют свои защитные свойства.

Устройство для чистки выглядит как стиральная машина, у которой есть два шланга: один для подачи газа в помещение, где обеззараживаются маски, другой - для вывода газа из комнаты. В первые четыре часа работники увеличивают влажность в помещении, чтобы моющее средство сконденсировало на поверхности, нейтрализуя вирус и другие патогенные микроорганизмы. Следующие четыре часа в помещение пускают газ, в которой разом находится 500 масок. В процессе процедуры в комнате проверяется уровень очистки с помощью химических индикаторов.

Весь процесс однако длиннее восьми часов. Каждую маску тщательно проверяют перед очисткой, почти десять процентов из них оказываются порваны или непригодными для очистки. Перед возвратом масок на них ставится метка, сколько чисток было проведено.

Идея данного проекта возникла около трех недель назад. Самым сложным в нем было быстро выработать план логистики. Маски привозят на место в ящиках специально обученные люди, на ящиках ставят отметки биологической опасности. Все работники, занимающиеся масками, носят черные резиновые сапоги, две пары перчаток, хирургические средства зашиты и респираторы с системой очистки воздуха.

Для этого проекта были привлечены сотни работников и в зависимости от того, как долго продлится вся ситуация, будут наняты еще тысячи. Все работники проходят соответствующие тренинги в разных уголках страны. Battelle надеется расширить проведение процедуры за рубежом, а также начать очищать для повторного использования и хирургические маски, но главный вызов — это найти преданных делу работников, согласных на длинные смены.