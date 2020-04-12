Вс, 12.04.2020
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  • Наехавший на пешехода и покинувший место ДТП водитель заплатит пострадавшему 5000 евро

Наехавший на пешехода и покинувший место ДТП водитель заплатит пострадавшему 5000 евро

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Пыхьяская окружная прокуратура закрыла возбужденное более двух лет назад уголовное дело по факту ДТП в столичном районе Мустамяэ, где пожилой водитель сбил на пешеходном переходе мужчину и скрылся с места происшествия. До конца сентября виновник аварии должен выплатить пострадавшему 5000 евро, передает Rus.ERR.

Пострадавший во время допроса рассказал, что в тот вечер после работы он возвращался домой в Ласнамяэ. Чтобы добраться до автобусной остановки, ему пришлось перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина утверждал, что начал переходить дорогу, когда машин на ней не было.

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