Наехавший на пешехода и покинувший место ДТП водитель заплатит пострадавшему 5000 евро

Пострадавший во время допроса рассказал, что в тот вечер после работы он возвращался домой в Ласнамяэ. Чтобы добраться до автобусной остановки, ему пришлось перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина утверждал, что начал переходить дорогу, когда машин на ней не было.