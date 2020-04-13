Может ли курьер э-магазина быть разносчиком заразы?

Режим чрезвычайного положения, обязательный карантин и рекомендованная социальная изоляция резко увеличили популярность э-магазинов и доставки продуктов питания на дом. Сегодня на дом можно заказать все: от хлеба до бытовой химии, от презерватива до космической ракеты. Последнее, правда, сложнее, но если очень поискать и хорошо заплатить, то привезут и ее.
Заказы формируются на продуктовых складах или в обычных магазинах и развозятся по указанным в заказах адресам. Работы у комплектовщиков и курьеров, мягко говоря, много. Нетрудно догадаться, что это тысячи людей, с которыми так или иначе пересекаются курьеры.
«У нас большая семья. Есть дети и взрослые, есть люди входящие в группу риска. Чтобы не притащить заразу в дом, мы, во-первых, переехали из городской квартиры на дачу: свежий воздух гарантирован, а контакты с людьми, живущими в многоэтажке, сведены к нулю. Во-вторых, было решено не ходить за продуктами, а воспользоваться услугами э-магазина с доставкой на дом», - рассказала наша читательница Алена.
Опустим рассказ о том, сколько дней она пыталась оформить заказ: то программа висла, то не позволяла заплатить, то ближайшее время доставки предполагало, что пару недель семья посидит без хлеба. В итоге заказ был оформлен и вовремя доставлен по указанному адресу: «Я проворонила момент, когда курьер подъехал к нашему дому и дал сигнал, что нужно выйти. Выскочила моя мама-пенсионерка и… Какая там дистанция! Курьер передал заказ из рук в руки. Никаких перчаток и маски на нем не было. Зато была жажда пообщаться. Так мы узнали, что буквально на днях он отпраздновал день рождения в компании друзей, а коронавируса не боится».
Конечно, Алена отправила маму мыть руки и еще долго объясняла, что безответственно так рисковать: курьер - чужой человек, ежедневно объезжающий сотни домов и ведущий сотни разговоров с другими людьми. «Неужели их в магазинах не инструктируют? Как вообще при таком объеме работы курьерские фирмы обеспечивают безопасность своих работников и клиентов, которые для того и переплачивают за доставку, чтобы оградить себя и своих близких от возможности заражения?» - задалась вопросом Алена.
Мы обратились в несколько популярных сетей, и все в унисон уверяли нас, что меры безопасности принимаются на самом высоком уровне: со всеми проведен инструктаж, всем розданы маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. Кирке Пентикяйнен из Barbora добавила, что, поскольку количество заказов резко выросло, э-магазин нанял дополнительно более 70 работников: «Это позволяет предоставить большему количеству людей возможность сократить контакты и покупать товары дистанционно».
Чтобы свести распространение вируса к минимуму, все поверхности в комплектовочной зоне и в магазине несколько раз в день основательно обрабатываются: «Мы ввели систему контроля и отчета, которая обеспечивает соблюдение гигиенических и санитарных требований».
Проверить состояние здоровья работников помогает измерение температуры тела, и каждое утро ее мерят всем комплектовщикам и курьерам.
Исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал добавила, что о необходимости соблюдать гигиенические и прочие меры безопасности говорится постоянно: с работниками, партнерами, представителями магазинов и ресторанов.
«В общей сложности мы закупили 10 000 флаконов дезинфицирующего средства для рук для курьеров в тех странах, где оперирует Wolt. В качестве дополнительной меры мы также раздаем маски всем нашим курьерам, хотя это и не является требованием местных самоуправлений. Регистрацию новых курьеров мы теперь проводим онлайн», - перечислила Ристал.
Кроме того, и Barbora, и Wolt заверили нас, что сейчас эти фирмы отказались от возможности оплачивать товар карточкой по факту получения: курьер доставляет заказ к двери квартиры или дома, отходит и сообщает о доставке по телефону или сообщением. Впрочем…
Руководитель по связям с общественностью Prisma Peremakret Иво Рулль уточнил, что доставить товар бесконтактно можно лишь в том случае, если клиент не заказывает алкоголь: «В случае заказа алкоголя курьеру все же придется увидеть клиента, поскольку он должен удостовериться, что спиртное передается совершеннолетнему».
Условия для безопасной доставки продуктов на дом созданы. Более того, как напомнила Лийс Ритал, ВОЗ утверждает, что через готовые продукты питания вирус не передается, а Рулль советует не пользоваться пакетами, в которых привезли товар, а если пользуетесь, то дезинфицировать их. Опасности нет? Есть, если люди, которые комплектуют, доставляют и принимают не соблюдают меры предосторожности. Проследить за каждым невозможно, тем более за тем, чем тот же курьер занят в свободное от работы время.
Поэтому: во-первых, старайтесь принимать заказы дистанционно, во-вторых, если заказали алкоголь и нужно встретиться с курьером лично, пусть это делают более молодые члены семьи, которые не будут болтать с чужим человеком о жизни, а потом тщательно вымоют руки. И, в-третьих, если вас удивило или возмутило поведение курьера, об этом стоит сообщить в отправившую его фирму, чтобы руководство могло разобраться в ситуации непосредственно с нарушителем правил.