Может ли курьер э-магазина быть разносчиком заразы?

Заказы формируются на продуктовых складах или в обычных магазинах и развозятся по указанным в заказах адресам. Работы у комплектовщиков и курьеров, мягко говоря, много. Нетрудно догадаться, что это тысячи людей, с которыми так или иначе пересекаются курьеры.

«У нас большая семья. Есть дети и взрослые, есть люди входящие в группу риска. Чтобы не притащить заразу в дом, мы, во-первых, переехали из городской квартиры на дачу: свежий воздух гарантирован, а контакты с людьми, живущими в многоэтажке, сведены к нулю. Во-вторых, было решено не ходить за продуктами, а воспользоваться услугами э-магазина с доставкой на дом», - рассказала наша читательница Алена.

Опустим рассказ о том, сколько дней она пыталась оформить заказ: то программа висла, то не позволяла заплатить, то ближайшее время доставки предполагало, что пару недель семья посидит без хлеба. В итоге заказ был оформлен и вовремя доставлен по указанному адресу: «Я проворонила момент, когда курьер подъехал к нашему дому и дал сигнал, что нужно выйти. Выскочила моя мама-пенсионерка и… Какая там дистанция! Курьер передал заказ из рук в руки. Никаких перчаток и маски на нем не было. Зато была жажда пообщаться. Так мы узнали, что буквально на днях он отпраздновал день рождения в компании друзей, а коронавируса не боится».

Конечно, Алена отправила маму мыть руки и еще долго объясняла, что безответственно так рисковать: курьер - чужой человек, ежедневно объезжающий сотни домов и ведущий сотни разговоров с другими людьми. «Неужели их в магазинах не инструктируют? Как вообще при таком объеме работы курьерские фирмы обеспечивают безопасность своих работников и клиентов, которые для того и переплачивают за доставку, чтобы оградить себя и своих близких от возможности заражения?» - задалась вопросом Алена.

Мы обратились в несколько популярных сетей, и все в унисон уверяли нас, что меры безопасности принимаются на самом высоком уровне: со всеми проведен инструктаж, всем розданы маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. Кирке Пентикяйнен из Barbora добавила, что, поскольку количество заказов резко выросло, э-магазин нанял дополнительно более 70 работников: «Это позволяет предоставить большему количеству людей возможность сократить контакты и покупать товары дистанционно».

Чтобы свести распространение вируса к минимуму, все поверхности в комплектовочной зоне и в магазине несколько раз в день основательно обрабатываются: «Мы ввели систему контроля и отчета, которая обеспечивает соблюдение гигиенических и санитарных требований».

Проверить состояние здоровья работников помогает измерение температуры тела, и каждое утро ее мерят всем комплектовщикам и курьерам.