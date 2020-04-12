Зеленые Эстонии инициировали петицию о праве на эвтаназию

Цель петиции - предложить Рийгикогу узаконить в Эстонии эвтаназию. Зеленые хотят, чтобы Рийгикогу и правительство разработали законы, позволяющие людям принимать решение о конце своей жизни, чтобы она не становилась мучительной. Зеленые считают, что решение о собственной жизни должен принимать в первую очередь сам человек.

Из 4332 человек, принявших участие в опросе, опубликованном бумажным изданием Postimees 7 марта, 80 процентов или 3466 человек были за легализацию эвтаназии, 7 процентов думали, что этого нельзя допустить, потому что жизнь священна, а 13 процентов не имели мнения.

Под озаглавленной «Узаконим эвтаназию в Эстонии» петицией должно быть как минимум тысяча подписей в среде rahvaalgatus.ee, чтобы Рийгикогу мог обсудить ее и начать законодательную деятельность относительно сферы эвтаназии. Однако 714 подписей по-прежнему не хватает.

«Верховный суд Германии только что постановил, что даже запрет на активную эвтаназию противоречит конституции Германии, поскольку он лишает безнадежно больного человека права на решение о своей собственной смерти», - сказала лидер зеленых Зюлейха Измайлова.