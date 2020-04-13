Митрополит Евгений: на нашем веку мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией

– В каком режиме сейчас проходят службы?

– Службы проходят по тому же самому графику, что и в обычное время. Разница лишь в том, что на богослужениях люди больше не присутствуют. Связано это с коронавирусом и с теми требованиями, которые всем необходимо выполнять. В остальное время – до и после службы – все храмы открыты, в них можно свободно зайти, поставить свечу, подать записку о здравии и упокоении своих родственников, близких и знакомых, а также исповедаться, причаститься и даже просто побеседовать со священником. Конечно, присутствие в храмах не должно быть продолжительным, действующий режим посещения нельзя нарушать.

– Храмы опустели, но службы не прекращаются. Ведутся ли онлайн-трансляции?

– Все службы транслируются по электронным каналам. Желающие могут присоединиться к службе из дома.

– Насколько необычна сложившаяся ситуация? Ведь храмы, по сути, закрыты…

– Это абсолютно необычная ситуация. На нашем веку (ныне действующих священников, архиереев) мы впервые сталкиваемся с таким. Но если посмотреть историю церкви за 2000 лет, подобного рода ситуаций было много. И сейчас не самое страшное и критическое положение.

Ведь церковь пережила и гонения, и эпидемии, которые массово подкашивали людей. Всё это уже было, и не раз приходилось устанавливать особый режим. Здесь надо всегда помнить, что для православного человека нет препятствий в молитве: ни расстояния, ни стены этому не препятствуют.

– Вы не рассматривали возможность уехать и дистанционно управлять делами?

– Этот вопрос даже не рассматривался. Я считаю, это было бы совершенно ненормально.

– Как вы планируете организовать Пасхальные дни? Это главный праздник православной церкви…

– Сейчас наступает Страстная седмица, затем - Пасха и Пасхальная неделя. Это завершение Великого поста. Конечно, это самые главные дни в жизни каждого православного христианина. И человек готовится к этому в течение всего Великого поста.

И когда в это время просят остаться дома, конечно, не каждый человек воспринимает это нормально. Но мы еще раз подчеркиваем: это особая ситуация. Не нужно ни себя подвергать опасности, ни быть источником этой опасности для других.

Необходимо исполнять те требования, которые направлены на то, чтобы распространение инфекции как можно быстрее закончилось.

– То есть, не нужно стремиться в храмы – освещать куличи и яйца?

– Не стоит стремиться в храмы. Самое главное – это исповедь и причащение. Если человек не может прийти, то наши священники работают в особом режиме и всегда отзовутся на просьбу исповедовать или причастить больного или престарелого человека на дому.

Сейчас медики, государственные инстанции и правоохранительные органы работают в особом режиме. Наши священники также готовы осуществлять свои пастырские обязанности в особом режиме.

Вряд ли врачи и медики уйдут в этот сложный период в отпуск или на карантин без явной причины. Священник тоже не должен никуда уходить от паствы в такие дни.

– Все ли предпринято для того, чтобы массового скопления людей в церкви не происходило?

– Конечно! У нас действует режим ограничений.

Люди не будут присутствовать на богослужениях ни во время Страстной, ни во время Пасхальной недели. К сожалению. Но к этому нужно правильно отнестись.

– А как же быть с куличами и яйцами?

– Это не самое главное. Не будет ничего страшного в том, если не удастся освятить куличи и яйца. Исповедь и причащение важнее, и этой возможности мы ни у кого не отнимаем.

– Что бы вы хотели сказать прихожанам по случаю Страстной недели и приближающейся Пасхи? Каким будет ваше поздравление к этой необычной Пасхе?

– Дорогие друзья, братья и сестры! Приближаются очень важные дни – дни Страстной и Пасхальной недели. В эти дни службы будут совершаться неукоснительно. Если вы услышите колокольный звон, знайте, что в это время совершается богослужение и в храме возносится молитва за всех нас.