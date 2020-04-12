Доброе дело: на Сааремаа клиенты домов призрения и пациенты больницы смогут общаться с близкими

По словам Маргуса Линдмяэ, руководителя работ по чрезвычайному положению на Сааремаа, вследствие длительного пребывания в карантине у людей растет потребность в общении с близкими и желание при этом видеть их лица. «Поскольку люди больше не могут посещать близких в домах призрения и больнице, то это единственная возможность увидеть своих родственников и пообщаться с ними», - сказал он. Линдмяэ добавил, что общение и развлечение являются тем, чего людям все больше не хватает.

По словам волостного старейшины Сааремаа Мадиса Калласа, многие пожилые люди, находящиеся в больницах или в домах призрения, привыкли, что близкие приходят к ним почти каждый день. «У меня много знакомых пожилых людей, которые теперь сказали, что пребывание в больнице или в доме престарелых стало скучным и одиноким. К сожалению, они грустят из-за этого, что плохо влияет на здоровье. Из-за изоляции пожилые переживают о близких и тоже хотят собственными глазами убедиться в их благополучии. С помощью общения по видеосвязи этот пробел точно можно заполнить и посмотреть друг другу в глаза», - сказал Каллас.

Планшеты прибывали в штаб Спасательного департамента на Сааремаа при сотрудничестве Департамента социального страхования, Samsung Electronics Baltics и Telia. Всего на Сааремаа прислали 30 планшетов с мобильным интернетом и возможностью видеосвязи, которые помогут пациентам быть на связи с близкими. В имя благой цели планшеты выделил Samsung, а Telia установила на устройствах мобильный интернет и приложение.