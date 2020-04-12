Bill Gates. ФОТО: JEFF PACHOUD/AFP

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью Би-би-си, что вакцина против коронавируса может быть готова через полтора года, но для массового производства препарата миру, возможно, придется смягчить обычные процедуры проверки безопасности.

"Потребуются компромиссы, - сказал Гейтс. - У нас будет меньше проверок на безопасность по сравнению с обычной ситуацией. Кроме того, правительствам придется решить, нужно ли освободить от ответственности компании и сказать им: "вперед, за дело!" в ситуации, когда у нас просто нет времени, чтобы сделать все по обычным правилам".

В середине марта медицинский корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер сообщал, что ученые уже разработали уже несколько вариантов вакцины против Covid-19 и сейчас тестируют их на животных. Если тесты пройдут успешно, следующий этап - испытания на людях - может начаться уже в этом году.

Усилия ученых осложняет тот факт, что в мире могут существовать сразу несколько разновидностей коронавируса.

Тем временем ведущий британский ученый по борьбе с коронавирусом - представитель Wellcome Trust Джереми Фаррар - заявил в интервью Би-би-си, что разработка вакцины будет осложнена еще и тем, что анализы некоторых людей, уже переболевших Covid-19, показывают присутствие вируса во второй раз.

По его словам, это произошло с почти 100 пациентами в Южной Корее, и ученые пока не понимают, означает ли это, что вирус остается активным в крови, либо эти люди заражаются повторно.

Благотворительный фонд основателя компании Microsoft - в числе тех, кто финансирует разработку вакцины против Covid-19. По словам Гейтса, только вакцинация позволит вернуться к образу жизни, существовавшему до пандемии Covid-19.

"Плохие оценки"

Билл Гейтс, который давно уже предупреждал о возможной глобальной пандемии, также сказал, что на разработку новой вакцины выделяется недостаточно средств, хотя борьбу с новым коронавирусом уже сравнивают с войной, а на безопасность тратятся гораздо более существенные деньги.

"Был период, когда и я и эксперты в области медицины говорили, что пандемия может оказаться крупнейшей катастрофой, с которой когда-либо сталкивалось человечество, - сказал Гейтс Би-би-си. - Еще в 2015 году я говорил об этой угрозе, выступая в Новой Англии. Так что, несомненно, мы все посмотрим в прошлое и пожалеем, что не вложили достаточно средств, чтобы мы были в состоянии в кратчайшие сроки выносить диагноз, чтобы у нас были необходимые лекарства, вакцины и оборудование".

"Мы все недофинансировали защиту от эпидемий. Да, мы создали Коалицию за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), что помогло в разработке новых вакцин. Но это всего лишь около 5% того, что мы могли бы сделать", - говорит Гейтс.

"Со временем мы посмотрим на все это, и очень мало стран получат оценку "отлично", потому, что большинство просто пытается реагировать на происходящее, мы не были к этому готовы, - заявил основатель компании. - Никто не готовился к этому, не пытался думать о том, что может произойти. В результате мы оказались на не изведанной территории в том, что касается организации здравоохранения и экономической политики".

В середине марта сообщалось, что в США начались первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах. Разработку этой вакцины финансирует Национальный институт здравоохранения США.