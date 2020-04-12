Маски: носить или не носить?

Мы живем в условиях эпидемии, вызванной новым коронавирусом, когда есть риск заражения и появилась ставшая лозунгом рекомендация носить маску. К сожалению, для тех, у кого есть маски, а также для тех, у кого их нет, обычно неясно, как, когда и зачем носить маску.

При использовании масок весь мио руководствуется принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым, ношение медицинских или хирургических масок является лишь одним из способов предотвращения респираторных инфекций, включая новое коронавирусное заболевание.

И все же просто носить маску недостаточно: это нужно делать в сочетании с мытьем рук или дезинфекцией и другими профилактическими мерами. ВОЗ четко заявляет, что ношение маски в тех случаях, для которых она не предусмотрена, может создать у людей ложное чувство безопасности. Неправильное использование масок снижает их защитную эффективность.

Было проведено мало исследований для определения защитной эффективности медицинских масок, но данные Канады со времени предыдущей эпидемии атипичной пневмонии говорят о том, что при правильном использовании этот показатель достигал 85%. Эффективность защиты различных респираторов составляет 95-99%. Тем не менее, никакая маска или респиратор не обеспечивает полную защиту от инфекции.

Основное требование в нынешней ситуации - оставаться дома. Если человек все же должен ходить в людные места, но там держат дистанцию не менее двух метров, нет необходимости носить маску. Во время респираторной вирусной эпидемии под многолюдным местом в каждой стране подразумевается место с разным количеством человек: от двух, трех, пяти до десяти и более.

Если по какой-либо причине в магазине или в многолюдном месте есть человек, инфицированный вирусом, или человек, подозревающий, что может быть заражен, этот человек должен носить маску. Это же требование применяется на рабочем месте и в общественном транспорте.

Сотрудники, которые вследствие специфики своей работы находятся с одних помещениях с клиентами, например, те, кто работает в продуктовых или аптеках, должны носить маску. А покупатели или клиенты? Они не должны делать этого, если все члены обслуживающего персонала носят маски, а остальные покупатели ответственны и не приходят делать покупки с легкими симптомами болезни или хотя бы носят маску, а торговый зал хорошо проветривается.

Поскольку наше общество еще не достигло такого уровня осведомленности и ответственности, здоровым людям, которые настроенным здоровым людям, которые ходят за покупками, можно посоветовать надевать маску. Это также следует порекомендовать здоровому человеку, который кашляет или чихает, чтобы уменьшить подозрение и напряжение у других людей. Также целесообразно соблюдать безопасную дистанцию в два метра с другими при ношении маски. Большинству зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает легко, назначено домашнее лечение.