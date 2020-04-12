Маски: носить или не носить?
Новый коронавирус распространяется из дыхательных путей аэрозольным способом на расстояние до десяти метров в помещении и сохраняется в воздухе помещения до трех часов. Одним из способов предотвращения заражения является использование защитной маски. Делается это как для того, чтобы предотвратить проникновения вируса в дыхательные пути, так и для предотвращения аэрозольного распространения вируса из дыхательных путей больного. Мы говорим только об общераспространенных медицинских или хирургических масках, пишет в Pärnu Postimees эпидемиолог Кууло Кутсар.
Мы живем в условиях эпидемии, вызванной новым коронавирусом, когда есть риск заражения и появилась ставшая лозунгом рекомендация носить маску. К сожалению, для тех, у кого есть маски, а также для тех, у кого их нет, обычно неясно, как, когда и зачем носить маску.
При использовании масок весь мио руководствуется принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым, ношение медицинских или хирургических масок является лишь одним из способов предотвращения респираторных инфекций, включая новое коронавирусное заболевание.
И все же просто носить маску недостаточно: это нужно делать в сочетании с мытьем рук или дезинфекцией и другими профилактическими мерами. ВОЗ четко заявляет, что ношение маски в тех случаях, для которых она не предусмотрена, может создать у людей ложное чувство безопасности. Неправильное использование масок снижает их защитную эффективность.
Было проведено мало исследований для определения защитной эффективности медицинских масок, но данные Канады со времени предыдущей эпидемии атипичной пневмонии говорят о том, что при правильном использовании этот показатель достигал 85%. Эффективность защиты различных респираторов составляет 95-99%. Тем не менее, никакая маска или респиратор не обеспечивает полную защиту от инфекции.
Основное требование в нынешней ситуации - оставаться дома. Если человек все же должен ходить в людные места, но там держат дистанцию не менее двух метров, нет необходимости носить маску. Во время респираторной вирусной эпидемии под многолюдным местом в каждой стране подразумевается место с разным количеством человек: от двух, трех, пяти до десяти и более.
Если по какой-либо причине в магазине или в многолюдном месте есть человек, инфицированный вирусом, или человек, подозревающий, что может быть заражен, этот человек должен носить маску. Это же требование применяется на рабочем месте и в общественном транспорте.
Сотрудники, которые вследствие специфики своей работы находятся с одних помещениях с клиентами, например, те, кто работает в продуктовых или аптеках, должны носить маску. А покупатели или клиенты? Они не должны делать этого, если все члены обслуживающего персонала носят маски, а остальные покупатели ответственны и не приходят делать покупки с легкими симптомами болезни или хотя бы носят маску, а торговый зал хорошо проветривается.
Поскольку наше общество еще не достигло такого уровня осведомленности и ответственности, здоровым людям, которые настроенным здоровым людям, которые ходят за покупками, можно посоветовать надевать маску. Это также следует порекомендовать здоровому человеку, который кашляет или чихает, чтобы уменьшить подозрение и напряжение у других людей. Также целесообразно соблюдать безопасную дистанцию в два метра с другими при ношении маски. Большинству зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает легко, назначено домашнее лечение.
Поэтому важно знать, когда члены семьи или лица, обеспечивающие уход, должны носить маску, если в доме есть человек, подверженный риску заражения. Больной или тот, у кого подозревается заражение, находящийся в отдельной комнате, должен надевать маску, когда заходит член семьи или тот, кто обеспечивает уход.
Если пациент не носит маску, член семьи, входящий в комнату, должен это делать. Пациент, который постоянно находится в одиночестве в отдельной комнате и редко общается с членами семьи, не должен носить маску. Если инфицированный или подозреваемый на наличие инфекции обращается к семейному врачу или в ЭМО в случае крайней необходимости, он должен носить маску при посещении медицинского центра и приемной. На открытом воздухе человеку, который находится на расстоянии не менее двух метров от других людей и избегает толпы, не нужно носить маску.
Те, которые входят в группу риска (в первую очередь люди старше 65 лет, хронически больные и с ослабленным иммунитетом и беременные ) должны уделять особое внимание рекомендациям относительно использования маски и стараться держаться подальше от находящихся на домашнем лечении и людей с подозрением на вирус, избегать людных мест и поездок на общественным транспорте.
Было бы лучше всего, если бы им даже не придется ходить в продуктовый магазин или аптеку. Если это все же оказывается необходимым, посещайте эти места в ранние часы работы или перед закрытием, когда людей мало, и желательно надевать защитную маску. Люди, которые подозревают, что они могут быть инфицированы (были в контакте с больным или человеком с подозрением на инфекцию, находились в стране с распространением коронавируса в течение последних 14 дней), должны носить маску.
В случае, если требования к карантину значительно ослабят, желательно продолжать носить маску, так как контактов между людьми станет больше прежде всего в помещениях.
Как носить маску?
- Вымойте или продезинфицируйте руки, прежде чем взять маску в руки и надеть.
- Наденьте маску на лицо, аккуратно закройте рот и нос маской и закрепите ее правильно - маска должна плотно прилегать к лицу.
- Не трогайте и не регулируйте маску во время использования.
- Если маска промокла в области носа, намокла или соприкоснулась с маслом, ее необходимо снять и заменить новой чистой маской.
- Снимая маску, потяните ее за тесемки, избегайте касания передней поверхности.
- Бросьте использованную маску в закрытый мусорный бак или в пластиковый пакет.
- После этого вымойте или продезинфицируйте руки.
- Медицинская или хирургическая маска используется только один раз, ее повторное использование не гарантирует безопасности и может привести к инфекции.
- Домашние маски не следует использовать, поскольку их защитная эффективность неизвестна. Их ношение создает ложное чувство безопасности, что приводит к несоблюдению гигиенических требований, необходимых для предотвращения инфекции.