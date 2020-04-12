Кроме того, в мире стало тише - причем, не только на поверхности, но и под водой. Исследователи, изучающие уровень шума в городах или в океанских глубинах говорят, что этот уровень заметно понизился. Более ясные сигналы Новые данные, разумеется, не означают, что кора Земли перестала колебаться. Но ослабление колебаний в определенном диапазоне частот из-за того, что люди сидят дома, помогает ученым понять, как функционируют эти колебания. То, что делают люди, можно рассматривать как своего рода фоновые помехи, которые не позволяют в точности понять, как именно ведет себя Земля и почему.

"Теперь мы можем получать сигналы с меньшим количеством помех, что позволяет выжать из них больше информации", - говорит Энди Фрассетто из Сейсмологического института штата Вашингтон. Снижение интенсивности вызванных человеком вибраций земной тверди произвело особенно интересный эффект в Брюсселе. Благодаря локдауну сейсмологи получили возможность засекать небольшие землетрясения и другие сейсмические явления, которые прежде оставались незамеченными для приборов, размещенных в определенных местах.

Взять, например, сейсмостанцию в Брюсселе. Геолог и сейсмолог Томас Лекок из Королевской обсерватории Брюсселя, первым обративший внимание на этот феномен, объясняет, что в обычное время эта сейсмостанция практически бесполезна. Подобные станции как правило строят в стороне от густозаселенных районов, где производимый людьми шум затрудняет обнаружение слабых вибраций в земной коре. Но станция в Брюсселе была построена более ста лет назад и с той поры была поглощена разрастающимся городом.