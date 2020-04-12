Вс, 12.04.2020
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Работница из Украины: оставаться в Эстонии на нелегальном положении мы не хотим

Украинский паспорт.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Работающие на эко-ферме "Сайда" украинки готовы к тому, что после истечения сроков действия их рабочих виз им придется вернуться на родину, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".

"У нас рабочая виза заканчивается, нам по-любому надо пересекать границу, потому что по-другому никак, нам больше не разрешают. Если мы здесь останемся, мы как нелегалы будем. А зачем это нам надо!" - рассказала украинка Татьяна.

По оценке журналиста "АК+", без таких мастериц встанет все производство, поскольку хозяева фермы днем с огнем не могут найти умелых тружеников, ведь безработные эстоноземельцы село не жалуют.

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