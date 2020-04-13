Автомобиль уже восемь лет стоит на островке. Как он туда попал?
Оттава - не только столица Канады. Это еще и городок в американском штате Иллинойс, в котором проживает около 20 тысяч человек. Вдоль реки расположены затопленные прииски. Совершенно ничего особенного, кроме одного интересного объекта, пишет Русский TVNET.
Это место и объект видны даже из космоса. Если приблизить изображение, видно, что на островке из камней стоит автомобиль Volvo S80. Вокруг вода, глубоко - порядка 12 метров.
Как туда попала машина? Оказалось, что ее на островок загнал хозяин земельного участка - Скотт Манн, которому в этом городке принадлежат два автосервиса. Он поставил там автомобиль, когда островок с его участком соединяла узкая полоса суши. После сухопутное соединение убрали экскаватором.
У Манна была идея устроить конкурс - чтобы люди угадали, как машина попала на этот остров. Однако передумал - не хотел, чтобы у энтузиастов появилось желание прыгать в воду и искать ответ. Уже восемь лет серебристый S80 служит рекламой автосервисов Манна.
На картах Google машину и прииски можно увидеть - нужно поискать городок Оттава в штате Иллинойс, перекресток 6-й и 71-й автодорог.