От «Бандитского Петербурга» до «Невского»: этапы большого пути

Достоинство франшизы в том, что она, во-первых, рисует сегодняшний мир без прикрас. «Лихие 90-е» не закончились, они просто усовершенствовались и мимикрировали: сращение правоохранительных структур и организованной преступности идет полным ходом и на высоких уровнях. Но этим содержание не исчерпывается. По форме «Невский» - боевик, а по сути – реалистическая драма человеческих отношений.

И хотя практически сюжет каждого 50-минутного эпизода завершен, эти микросюжеты -только вехи на пути развития макросюжета, который движется через развитие характеров.

И еще один признак серьезного реалистического произведения: центральные персонажи очень неоднозначны. Более того, борец с преступностью вовсе не обязан быть исключительно положительным (единственное, что портит светлый образ ГГ в сошедших с конвейера боевиках – раздражительность, когда жена, недовольная тем, что зарабатывает ГГ мало, домой приходит поздно и не находит время, чтобы проверить, как учится сын; в «Невском» у ГГ тоже проблемы с женой, но тут конфликт куда сложнее и к всеобщему удовольствию не разрешается!)

ГГ – майора полиции Павла Семенова (артист Антон Васильев) всё время кидает из стороны в сторону. На протяжении франшизы он дважды уходит из полиции, так как глубоко разочарован в своей работе – и дважды возвращается, потому что «кто, если не я?». Единственный близкий друг, которому Семенов может раскрыть душу, криминальный авторитет Алексей Фомин по прозвищу Фома. Играет его поразительно харизматичный и обаятельный актер Дмитрий Паламарчук, явно созданный для ролей неоднозначных. В «Последней статье журналиста» он сыграл борца за правду, который слишком многое узнал – и за это был брошен в тюрьму и осужден по расстрельной статье. В «Казнить нельзя помиловать» - героя войны, бесстрашного разведчика-диверсанта, который в послевоенные годы сначала на свой страх и риск уничтожает преступников, а затем выходит из-под контроля и начинает бороться с Системой. Паламарчук обладает очень важным для актера свойством – прав он или не прав, обаяние личности его героев всегда подчиняет себе зрителя. Криминальный авторитет в «Невсвом» явно выигрывает в зрительских симпатиях по сравнению с ГГ.

Фома гибнет в конце третьего сезона, однако авторам сериала удается и без самого обаятельного персонажа не просто поддерживать напряжение, но и развивать сюжет, вводить новые неожиданные ходы. В четвертом сезоне («Тень Архитектора») ведущей становится та тема, которая уже эксплуатировалась в «Белой стреле» и «Мече», но очень уж односторонне. Тема восстановления справедливости, когда закон бессилен. «Архитектор» - это не один человек, это целая группа людей, получивших особую подготовку (те двое, о которых узнает зритель, служили в спецназе, а бывших спецназовцев, как известно, не бывает.) Но за группой стоит некто неизвестный, дающий распоряжения – и он-то далек от альтруизма и от идеи восстановления справедливости. Кто он – ответ на этот вопрос авторы перенесли на следующий сезон. Если, конечно, после того, как схлынет эпидемия, останутся деньги на съемки сериалов.

Зло в сериале персонифицировано в образе полковника Арсеньева (Александр Саюталин), непотопляемого «серого кардинала», который незримо дергает нити, соединяющие высших полицейских чинов с криминальным миром. Антибиотик по сравнению с ним – мелкий жулик. Арсеньев всемогущ – как профессор Мориарти или как герой Т.С. Элиота «волшебный кот» Макавити.

Он Тайной лапой прозван был и тайной окружён,

Король преступный, он легко попрал людской закон.

Но в последнем эпизоде 4-го сезона авторы позволяют Арсеньеву совершить поступок, который выглядит если не благородно, то выигрышно.