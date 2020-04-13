Отмена юниорского ЧЕ-2020 больно ударила по Эстонскому футбольному союзу

Эстонский футбольный союз (ЭФС) оценил свои убытки, вызванные отменой чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, в 420 000 евро, передает Rus.Err.ee
В феврале ЭФС попросил государство поддержать проведение в Эстонии юниорского ЧЕ суммой в 365 000 евро. В связи с тем, что 1 апреля УЕФА этот турнир отменил, ЭФС пришлось отозвать и свою заявку на грант. Однако государственное финансирование было учтено при планировании бюджета турнира. А часть средств была потрачена еще на стадии подготовки крупного соревнования.
Как отмечает генеральный секретарь федерации Анне Рей, прямые убытки от отмены соревнования оценены в 150000 - 200000 евро, а общий бюджет оказался в минусе на сумму 420 000 евро.
Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет должен был пройти в шести городах Эстонии с 21 мая по 6 июня.