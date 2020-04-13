Отмена юниорского ЧЕ-2020 больно ударила по Эстонскому футбольному союзу

В феврале ЭФС попросил государство поддержать проведение в Эстонии юниорского ЧЕ суммой в 365 000 евро. В связи с тем, что 1 апреля УЕФА этот турнир отменил, ЭФС пришлось отозвать и свою заявку на грант. Однако государственное финансирование было учтено при планировании бюджета турнира. А часть средств была потрачена еще на стадии подготовки крупного соревнования.