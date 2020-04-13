Игрок НХЛ умер в 25 лет

Спортсмен поступил в одну из больниц Торонто во вторник после кровоизлияния в мозг. Врачи поместили игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в медикаментозную кому, чтобы провести срочную операцию по удалению опухоли, которая создавала давление в мозгу спортсмена.

Семья Кэйва не могла навещать хоккеиста в больнице из-за карантина. В среду его супруга Эмили отметила, что ее мужа спасет чудо. Кэйв умер утром 10 апреля не приходя в сознание.