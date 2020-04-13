Три совета для тех, кто этой весной собрался покупать использованный автомобиль

Весна является горячим сезоном для покупки автомобилей со вторичного рынка и, несмотря на чрезвычайное положение, многие семьи планируют приобретение машины именно в весенние месяцы. О чем же нужно помнить для совершения мудрой покупки? Советами делится руководитель продаж использованных автомобилей Amserv Райво Румберг.
Согласно данным AMTEL, в прошлом году у официальных автодилеров было приобретено 12 618 автомобилей, которые ранее были в использовании — из этого числа 1112 нашли своих новых владельцев в представительствах Amserv — в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде или Вильянди. По словам руководителя продаж использованных автомобилей, покупатели на вторичном авторынке с годами становятся все более осведомленными и требовательными, но и машины на этом рынке также в более лучшем состоянии, нежели в прошлом. Тем не менее, по словам Румберга, при покупке автомобиля нужно быть внимательным и провести тщательное предварительное исследование.
1. Первую проверку можно сделать не выходя из дома
Как и в случае покупки нового автомобиля, при приобретении машины со вторичного рынка выбор делается часто в интернете, что особенно разумно, учитывая нынешнее положение. «Часто автомобиль выбирается именно в сети и там же договариваются о пробной поездке. Только после этого автомобиль осматривается на месте своими глазами и тогда принимается окончательное решение», - рассказывает Румберг.
В Эстонии немало разных интернет-площадок и поэтому для экономии своего времени Румберг советует в первую очередь определиться с тем, какую именно машину вы желаете. Просто знакомство и рассматривание объявлений даст представление о моделях на рынке и средней стоимости, но важно все же сосредоточиться именно на тех моделях, которые точно отвечают потребностям покупателя. «Желания и предпочтения за последний год ощутимо изменились. Например, все больше желают приобрести гибридные автомобили, но и по части удобств уступок тоже не делают — у машины в целом должна быть как климатическая установка, так и автоматическая коробка», - приводит он примеры.
2. Начните проверку автомобиля и его истории
Через представительства Amserv ежегодно проходят более тысячи автомобилей вторичного рынка, которые находят своих новых владельцев. По словам Румберга, продажа использованных автомобилей является для предприятия важным бизнес-сегментом, в котором особенно важна обратная связь и удовлетворенность клиентов. «На рынке много продавцов, для которых коммуникация с клиентом заканчивается после завершения сделки. Для нас же очень важно, чтобы за продажей последовал бы и позитивный отзыв и клиенту не пришлось бы через месяц-другой после покупки автомобиля столкнуться с неприятными сюрпризами», - пояснил он.
Для того, чтобы у нового автовладельца был бы ясный обзор технического состояния и истории автомобиля, Amserv при процессе купли-продажи использует техосмотр по 50 пунктам, в ходе которого все ранее выявленные недостатки и бывшие поломки документируются. «Ни один использованный автомобиль без технического осмотра у нас не попадет в продажу, иначе мы плохо повлияем на безопасность движения на наших улицах», - отмечает Румберг.
Руководитель продаж Amserv настоятельно рекомендует покупателям проверять не только автомобиль, но и историю места продажи и обратную связь. Иногда достаточно оценки визуальной части и содержания веб-портала, чтобы понять то, насколько этот продавец заслуживает доверия. Даже если автомобили на интернет-площадке предприятия выглядят надежными, стоит все равно проверить то, как долго работает это предприятие, много ли изменений истории в Коммерческом регистре и убедиться в том, что если автомобиль приобретается у частного лица, то речь не идет на самом деле о фирме, которая пытается скрыться за профилем частного лица.
3. Проверьте трижды и после доверяйте
И в случае частного лица стоит, по словам Румберга, по возможности проверить — продаваемый автомобиль является ли единственным за последний год, у которого данный человек был владельцем или пользователем и который он вывел на рынок. Также будущему автовладельцу точно узнать о техническом состоянии и истории приобретаемого автомобиля. «Покупка автомобиля — это основанное на необходимости рациональное решение, с которым не стоит торопиться под давлением эмоций», - подчеркивает Румберг.
Для неопытного покупателя большим риском является попасться в ловушку стратегии продаж, отмечает Румберг. «Если продавец начинает давить на возможного покупателя, говоря, что в отношении этой машины большой интерес или же продажа срочная, то разумнее остаться верным себе и сказать «да» сделке только тогда, когда факты прояснены и техническое состояние автомобиля известно», - советует он.
В первую очередь потенциальный покупатель может проверить информацию о продавце в открытых регистрах и, например, убедиться в том, что автомобиль не стал жертвой какой-то аварии. Обязательно следует проверить VIN-код и регистрационный номер автомобиля. «Стоит посмотреть составленные Департаментом шоссейных дорог рекомендации для покупателей автомобилей, которые доступны на странице департамента и которые помогают предвидеть возможные места риска и рассказывают о других важных моментах в случае машины на вторичном авторынке», - советует Румберг.
«Выяснение истории автомобиля может стать настоящей детективной работой. Знаю на основании собственного опыта и обратной связи клиентов, что было немало удивления, но и благодарности со стороны тех людей, кто приобретал у нас использованные автомобили, когда мы вместе с машиной отдавали целую «литературу», которая описывала предварительную жизнь автомобиля. Как правило, автомобили вторичного рынка у Amserv имеют эстонскую историю и клиент до сделки может узнать, что делали с этой машиной, насколько хорошо ее обслуживали и участвовала ли она ранее в авариях или нет», - описывает Румберг. Он добавляет, что купленные у автодилера использованные автомобили часто имеют сегодня бонусы, сравнимые с новыми автомобилями — например, для автомобилей Toyota, которые младше 8 лет и чей пробег меньше 160 000 км, даются те же два года гарантии и два года помощи на шоссе, что и для новых автомобилей.
Какие автомобили популярны на вторичном авторынке?
По словам руководителя продаж использованных автомобилей Amserv, сегодня клиент ценит прежде всего внешний вид, удобство и цену автомобиля. «Машины должны быть по возможности удобными, большими и способными ездить по неровному ландшафту. Так что — как в случае новых, так и использованных автомобилей — клиенты предпочитают автомобили с высоким клиренсом», - описывает он и называет для примера модели Toyota — такие как Toyota C-HR, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser, которые наиболее популярны на вторичном авторынке.