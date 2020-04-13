Три совета для тех, кто этой весной собрался покупать использованный автомобиль

Согласно данным AMTEL, в прошлом году у официальных автодилеров было приобретено 12 618 автомобилей, которые ранее были в использовании — из этого числа 1112 нашли своих новых владельцев в представительствах Amserv — в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде или Вильянди. По словам руководителя продаж использованных автомобилей, покупатели на вторичном авторынке с годами становятся все более осведомленными и требовательными, но и машины на этом рынке также в более лучшем состоянии, нежели в прошлом. Тем не менее, по словам Румберга, при покупке автомобиля нужно быть внимательным и провести тщательное предварительное исследование.

1. Первую проверку можно сделать не выходя из дома

Как и в случае покупки нового автомобиля, при приобретении машины со вторичного рынка выбор делается часто в интернете, что особенно разумно, учитывая нынешнее положение. «Часто автомобиль выбирается именно в сети и там же договариваются о пробной поездке. Только после этого автомобиль осматривается на месте своими глазами и тогда принимается окончательное решение», - рассказывает Румберг.

В Эстонии немало разных интернет-площадок и поэтому для экономии своего времени Румберг советует в первую очередь определиться с тем, какую именно машину вы желаете. Просто знакомство и рассматривание объявлений даст представление о моделях на рынке и средней стоимости, но важно все же сосредоточиться именно на тех моделях, которые точно отвечают потребностям покупателя. «Желания и предпочтения за последний год ощутимо изменились. Например, все больше желают приобрести гибридные автомобили, но и по части удобств уступок тоже не делают — у машины в целом должна быть как климатическая установка, так и автоматическая коробка», - приводит он примеры.

2. Начните проверку автомобиля и его истории

Через представительства Amserv ежегодно проходят более тысячи автомобилей вторичного рынка, которые находят своих новых владельцев. По словам Румберга, продажа использованных автомобилей является для предприятия важным бизнес-сегментом, в котором особенно важна обратная связь и удовлетворенность клиентов. «На рынке много продавцов, для которых коммуникация с клиентом заканчивается после завершения сделки. Для нас же очень важно, чтобы за продажей последовал бы и позитивный отзыв и клиенту не пришлось бы через месяц-другой после покупки автомобиля столкнуться с неприятными сюрпризами», - пояснил он.

Для того, чтобы у нового автовладельца был бы ясный обзор технического состояния и истории автомобиля, Amserv при процессе купли-продажи использует техосмотр по 50 пунктам, в ходе которого все ранее выявленные недостатки и бывшие поломки документируются. «Ни один использованный автомобиль без технического осмотра у нас не попадет в продажу, иначе мы плохо повлияем на безопасность движения на наших улицах», - отмечает Румберг.