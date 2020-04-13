Глава МОК рассказал о многомиллионных убытках из-за переноса Олимпиады

Функционер отметил, что точную стоимость переноса еще предстоит подсчитать, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что МОК придется очень серьезно потратиться. Бах также ответил на обвинения в излишней медлительности комитета при принятии решения о переносе Олимпиады. По словам немца, в таких делах спешка губительна.

24 марта стало известно, что Олимпиада-2020 перенесена на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что идея об отказе от проведения соревнований принадлежит японскому правительству. Позже МОК объявил и новую дату начала Игр — 23 июля 2021 года.