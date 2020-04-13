В Латвии полиция впервые наложила максимальный штраф за несоблюдение карантина

10 апреля латвийская полиция проверяла, соблюдает ли карантин по месту жительства больной Covid-19 мужчина 1989 года рождения, и обнаружила, что нет. Он покинул жилье, отправившись покататься на машине.

За подобные безответственные действия ему наложен максимальный штраф в размере 2000 евро, сообщает полиция.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях Латвии за нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайной или исключительной ситуации, предусматривает штраф в размере от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.

Ранее мужчина в Алуксне был оштрафован полицией на 1000 евро за неоднократное несоблюдение требований о физическом расстоянии, и это было самое суровое наказание в Латвии, примененное после введения чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщалось, большинство нарушений, обнаруженных в связи с несоблюдением чрезвычайных ограничений и запретов, связаны с игнорированием ограничений по сбору и несоблюдением требований самоизоляции.