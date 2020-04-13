Полезно знать: как правильно продезинфицировать телефон

По разным оценкам, люди берут свой телефон в руки в среднем 30-40 раз в день и без надлежащего ухода, по данным исследований, он может стать одним из самых крупных бытовых рассадников бактерий. Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма рассказывает, как можно основательно почистить телефон.
«Телефоны сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни и уход за ними особенно важен, поскольку мы пользуемся им повсеместно, упрощая контакт с бактериями. Телефон сопровождает нас за обеденным столом, мы часто подносим его к лицу, и не редки случаи, когда телефон берут с собой в туалет. Очень важно регулярно и основательно чистить телефон, чтобы грязь с него не попала на наш обеденный стол или на лицо», - сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
По его словам, в нынешнее время стоит чистить телефон не менее двух раз в неделю, но, разумеется, частота зависит и от того, насколько прилежно пользователь соблюдает прочие правила гигиены и как он телефоном пользуется. Несомненно, очень важно и простое мытье рук.
В целом, стоит выполнять следующие рекомендации:
- Перед очисткой телефона его нужно отключить, снять чехол, отсоединить телефон от зарядки и прочих аксессуаров.
- Для первичной очистки используйте тряпочку из микроволокна и протрите основательно поверхности телефона. Не забудьте края телефона и кнопки, которые также часто нажимаются.
- После этого можно протереть телефон дезинфицирующей салфеткой, пропитанной, например, дезинфицирующим средством на спиртовой основе, содержание алкоголя которого составляет более 70 процентов. И снова – не забудьте протереть все поверхности телефона.
- Важно помнить, что непосредственно опрыскивать телефон чистящим средством нельзя: смочите средством тряпочку и ею протирайте телефон.
«Также стоит учесть, что данные рекомендации можно смело применять и к другим смарт-устройствам, находящимся в ежедневном использовании. Например, смарт-часы, планшеты, пульты от телевизора и прочие подобные устройства», - добавил Аасма.