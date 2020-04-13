Полезно знать: как правильно продезинфицировать телефон

«Телефоны сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни и уход за ними особенно важен, поскольку мы пользуемся им повсеместно, упрощая контакт с бактериями. Телефон сопровождает нас за обеденным столом, мы часто подносим его к лицу, и не редки случаи, когда телефон берут с собой в туалет. Очень важно регулярно и основательно чистить телефон, чтобы грязь с него не попала на наш обеденный стол или на лицо», - сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.