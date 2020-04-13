Пн, 13.04.2020
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«Реал» готов возобновить тренировки

Фрагмент матча "Реал" - "Атлетик" (0:0)

ФОТО: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com

«Реал» рассматривает возможность возвращения к тренировочным занятиям на фоне режима чрезвычайной ситуации, введенного в Испании из-за пандемии коронавируса.

В мадридском клубе полагают, что команда готова возобновить тренировки, однако решение пока не принято и точная дата не определена, сообщает Marca.

Главный врач «Реала» Нико Михич составляет протокол безопасности для игроков на случай возвращения к занятиям.

Королевский клуб первым в Ла Лиге ушел на карантин 12 марта. Ранее стало известно, что сезон может возобновиться в конце мая.

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