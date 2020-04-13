В Эстонии коронавирус уже оказал влияние и на рынок недвижимости

Пыльвамааский маклер Арно Симпмон из единоличной фирмы Eramu Kinnisvara сказал, что уездный рынок недвижимости находится в сильном упадке: «Особенно в случае загородных домов, если посмотреть в сторону Тарту. Сейчас кризис в начальной стадии, люди не знают, как поступать. Можно сказать, что как продавцы, так и покупатели заняли выжидательную позицию».

В то же время он признает, что уже и до кризиса среди предложений было мало хуторов. «В окрестностях Пыльва уже было мало хуторов для продажи. В этом смысле и нет моментального давления на снижение цен».

Цены еще не снизились

По словам Симпсона, уже были случаи, когда люди пытались из-за кризиса сбить цены на недвижимость. «Некоторые покупатели сразу с потолка предлагают цену на 10-20 процентов меньше, но продавцы еще такие предложения не принимают».

Пока что люди не продают свою недвижимость по более низкой цене, чем обычно. «Были сделаны запросы, но реальных продаж пока не было. Ведь такой срочной необходимости нет, безработица еще не дала о себе знать. Немного рано делать обобщения. Я думаю, что это можно будет сделать к лету».

Как продавцы, так и покупатели заняли выжидательную позицию, говорит маклер Арно Симпсон.

Выруский маклер и младший оценщик недвижимости бюро Uus Maa Айлен Куузик говорит, что количество сделок в сравнении с докризисным временем сократилось почти вдвое. «На прошлой неделе выставила на продажу одну квартиру, к ней был интерес. Но в целом также со стороны оценивая, конечно, стало потише. Сейчас вновь есть работа. Скорее несколько недель были такими, когда все стало сложнее. Потише, безусловно, но чтобы совсем по нулям, не могу сказать: какое-то движение происходит. С тартускими коллегами сегодня было собрание. Они сказали, что стало потише, но не совсем затишье. Конечно, торгуются сейчас чаще, поскольку идет много разговоров об экономическом кризисе».

Снижения цен Куузик не заметила. «Знаю, что в Тарту стало глухо с наймом квартир. Рынок аренды встал, договоры расторгаются».

Также маклер выруской конторы Pindi Kinnisvara Сандер Валдас сказал, что число сделок снизилось в сравнении с мартом прошлого года. «Сейчас нельзя сказать, что в Выру вместо продажи квартиры стали больше сдавать внаем. Скорее предложений о съемных квартирах довольно мало».

Затишье

Маклер валгаского представительства Pindi Kinnisvara Ханс Хейнярв назвал нынешнюю ситуацию затишьем. «Один человек в прошлом месяце передал мне на продажу квартиру, это был единственный заказ, который поступил. Из-за короны стало тише. У людей сейчас другие заботы. Кто в нынешних условиях осмелится покупать и оформлять банковский кредит, очевидно, думают, что подождем более спокойных времен».