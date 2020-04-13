Тартуский врач в сааремааской больнице: сложнее всего было объяснить маме, почему я должна ехать

Анестезиолог Неве Вендт стоит у только недавно построенного рядом с Курессаареской больницей полевого госпиталя, на часах девять вечера. За спиной у нее 12-часовое дежурство, она собирается «домой», где ее никто не ждет, пишет Tartu Postimees.

Доктор Неве Вендт живет в Тарту, а не в Курессааре, и ее слово «дом», означает комнату в гостинице, где она ночует.

Неве Вендт в госпитале. ФОТО: Erakogu

«Шум генераторов не помешает нашему разговору?» - интересуется она перед началом интервью.

Полевой госпиталь снабжает себя электричеством сам, сам же производит медицинский кислород и проверяет влажность, обмен, чистоту и температуру воздуха. Одним словом, это совершенно автономная больница, которую можно установить хоть в лесу, хоть в поле, и в задачи которой входит спасение жизней во время войны или в ситуации катастрофы.

«Сложнее всего мне было объяснить маме, почему я должна ехать», - вспоминает она. Семья не противостояла – у Неве Венд есть муж, который занимается космическими технологиями, и трое детей. И на самые главные вопросы у нее имелись ответы. Во-первых, она работает в защитном оборудовании, а средств индивидуальной защиты в Курессааре хватает. Во-вторых, она, как анестезиолог с опытом, нужна в курессаареском госпитале, поскольку может давать советы для лечения самых тяжелых больных, которых нужно отправлять на материк, где имеется интенсивная терапия самого высокого уровня.

Одна из палат госпиталя до прибытия пациента. ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Палаты в контейнерах

В большой палатке курессаареского госпиталя, которая удерживается воздухом, расположена зона для персонала и шлюз для перехода в лечебную зону. Дальше тоннели ведут в расположенные с трех сторон контейнеры, в которых находятся палаты, в каждой по две-четыре койко-места. Контейнеры тоже соединены между собой тоннелями, перемешаться по которым можно только в защитной одежде и только в одну сторону.

«Тут порядок даже строже, чем в клинике, - говорит Неве Вендт. – Тут рядом с тобой стоит охранник, который следит, чтобы при надевании или снимании защитной одежды ты не ошиблась. И чтобы у тебя нигде ничего не порвалось».

Полевой госпиталь перед Курессаареской больницей. ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Охранниками являются парамедики из числа военнослужащих и вспомогательные медицинские сестры, которых обучили вытаскивать раненых с поля боя, и которые при необходимости очень хорошо могут справляться с травмированными больными: «Снимаю шляпу перед командой, которая, подбадривая друг друга, находится здесь с утра до вечера и с вечера до утра».

Неве Вендт должна каждое дежурство осматривать всех пациентов госпиталя. Если из машины скорой помощи сообщают, что скоро в госпиталь прибудет очередной больной с корнавирусом с затрудненным дыханием, ей нужно будет снова переодеться в защитную одежду и быть готовой: «Я все же считаю, что у медсестер и санитарок работы еще больше. Они должны поднимать пациентов, усаживать, выполнять с ними дыхательные упражнения. Они должны три-четыре часа за раз проводить рядом с больными».

О чем думает врач в защитном оснащении, когда прибывает скорая помощь с пациентом?

«Что это тяжело, то, что мы видим тут с больными с коронавирусом, но это того стоит, - отвечает Неве Вендт. – Возраст пациента не так важен, важно его желание жить. Мы очень хотим, чтобы после лечения, длящегося несколько недель, он смог жить дальше».

Госпиталь является частью Курессаареской больницы, но там живут совершенно самостоятельно, вне зависимости от большой семьи медиков крупной больницы. Когда дежурство заканчивается, отправляются спать в расположенной рядом гостинице. Не, кто работают днем, спят по ночам, те, кто работают ночью, спят днем. В гостинице достаточно удобно, и стоя под душем можно слушать мелодию льющейся воды.

С местными жителями не общаются, даже в магазины разрешено ходить только при крайней необходимости: «Если гуляешь по улице, то гуляешь в одиночестве. Мне очень нравится, что сааремаасцы поняли серьезность проблемы. Прибрежные променады пусты».

Миссия жителя материка

Заведующий по лечебной части Курессаареской больницы Эдвард Лаане по специальности гематолог, он – таллиннец. После того, как на Сааремаа вспыхнула эпидемия, он не ездил домой и не видел никого из домочадцев.

«Сааремаасцы спокойные, деловые и здравомыслящие. Паники и истерии я не видел, - характеризует местных жителей Эдвард Лаане. – Я чувствую, что общество сейчас очень поддерживает больницу, община очень сплоченная».

Заведующий по лечебной части Курессаареской больницы Эдвард Лаане очень благодарен медикам госпиталя. Они придают персоналу больницы невероятное чувство уверенности. ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Что касается госпиталя, то она словно испугала коронавирус. Когда контейнеры установили, а палатку надули, больные перестали поступать в том же темпе, как это было в предыдущие недели.

«Мы очень благодарны медикам госпиталя. Они придают нашему персоналу невероятное чувство уверенности», - говорит доктор Лаане.

Но тревожность очень большая: на прошлой неделе в Курессаареской больнице умерла работавшая там санитаркой 53-летняя женщина.

Неве Вендт. ФОТО: Erakogu

«Это напугало и очень сильно огорчило нас. Наша работница заразилась здесь и поэтому умерла, - говорит заведующий по лечебной части. – Есть люди, которые просто так вызывают скорую помощь, а есть те, кто с этим не торопятся, верят, что есть другие, кому помощь нужнее…»

Скорая помощь доставила санитарку на последних минутах жизни, спасти ее уже не удалось.

Снова дома

На этой неделе Неве Вендт вернется в Тарту и продолжит работать в отделении анестезиологии Клиники Тартуского университета. Но это, то отделение, на которое распространится интенсивное лечение больных с коронавирусом, если в отделении интенсивной терапии клиники начнет не хватать мест. Вспышка заболевания в Табивере может принести непростые времена.