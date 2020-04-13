Пн, 13.04.2020
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Скончался легендарный пилот "Формулы-1"

Стирлинг Мосс

ФОТО: Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com

Бывший пилот «Формулы-1» сэр Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет после продолжительной болезни, передает Sports.ru.

Мосс является четырехкратным вице-чемпионом «Формулы-1» и победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержав победу в 212. В «Формуле-1» Мосс выступил в 66 Гран-при, выиграв 16 из них.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде – в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.

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