Скончался легендарный пилот "Формулы-1"

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержав победу в 212. В «Формуле-1» Мосс выступил в 66 Гран-при, выиграв 16 из них.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде – в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.