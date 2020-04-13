Пн, 13.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк

Департамент здоровья просит людей поднатужиться

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой был представлен обзор ситуации в стране.

В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару и вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим вопросам и вопросам консульской помощи Эрки Кодар.

Темы:

  • ситуация на данный момент и тестирование;
  • помощь предпринимателям;
  • путешествия, а также ситуация за пределами Эстонии.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

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