Департамент здоровья просит людей поднатужиться

Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой был представлен обзор ситуации в стране.
В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару и вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим вопросам и вопросам консульской помощи Эрки Кодар.
Темы:
- ситуация на данный момент и тестирование;
- помощь предпринимателям;
- путешествия, а также ситуация за пределами Эстонии.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию.