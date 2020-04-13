Пн, 13.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

Прямая трансляция: Департамент здоровья расскажет о ситуации в стране

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, на которой будет представлен обзор ситуации в стране.

По плану в пресс-конференции примут участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару и вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим вопросам и вопросам консульской помощи Эрки Кодар.

Темы:

  • ситуация на данный момент и тестирование;
  • помощь предпринимателям;
  • путешествия, а также ситуация за пределами Эстонии.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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