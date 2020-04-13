Прямая трансляция: Департамент здоровья расскажет о ситуации в стране

По плану в пресс-конференции примут участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару и вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим вопросам и вопросам консульской помощи Эрки Кодар.

Темы:

ситуация на данный момент и тестирование;

помощь предпринимателям;

путешествия, а также ситуация за пределами Эстонии.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.