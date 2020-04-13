Прямая трансляция: Департамент здоровья расскажет о ситуации в стране

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, на которой будет представлен обзор ситуации в стране.
По плану в пресс-конференции примут участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару и вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим вопросам и вопросам консульской помощи Эрки Кодар.
Темы:
- ситуация на данный момент и тестирование;
- помощь предпринимателям;
- путешествия, а также ситуация за пределами Эстонии.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.