С маской защищаешь других, с респиратором — себя

В воскресенье из Китая в Эстонию были доставлены респираторы FFP1, в среду они поступили в продажу в аптеках. Это вызвало недоумение, поскольку люди ожидали хирургические маски. Часть масок должна была достаться государству, которое желало купить медикам вообще респираторы FFP2 и FFP3. По словам анонимного источника, в заказе стандарты средств индивидуальной защиты были слишком общими.

Чтобы избежать подобной путаницы, следует четко прописывать, желает ли заказчик предотвратить распространение инфекции во внешней среде, что требует покупки хирургических масок, или же необходимо очистить вдыхаемый воздух, для чего подходят респираторы. Респиратор может использовать здоровый человек, хирургическую маску — человек с симптомами коронавируса.

Существует три класса медицинских респираторов. Помимо FFP1, который визуально похож на хирургическую маску, используются респираторы с более плотным фильтром FFP2 и FFP3. Они подходят для врачей, работающих с коронавирусными пациентами.

В марте профессор микробиологии Тартуского университета Реэт Мяндар рекомендовала стоматологам использовать вместо масок респираторы FFP2 или FFP3, так как маски не защищают от коронавируса. Маска защищает от капель слюны, а не от летающих в воздухе вирусов.

Зачем врачи вообще используют лицевую маску, если она не предназначена для улавливания микрочастиц в воздухе? Хирургическая маска удобнее, с ней проще дышать и она защищает пациента от микробов врача, и в некоторой степени наоборот — врача от биологической жидкости пациента. В обычной ситуации, когда нет таких серьезных вирусов, поражающих верхние дыхательные пути, маски используют стоматологи, хирурги и медики с симптомами простуды.

В респираторах FFP2 и FFP3 сложнее дышать. Выдох облегчает вариант с клапаном, но в таком случае воздух выходит беспрепятственно и носитель этого средства индивидуальной защиты должен быть здоров, а не заражать других. Для использования респиратора мужчинам нужно сбрить бороду. Так риск заражения вирусом лучше контролируется.

По словам советника Министерства социальных дел Уллы Райд, респиратор FFP1 часто считают просто пылезащитной маской, хотя сфера его использования значительно шире, так как FFP1 фильтрует частицы и аэрозоли. «Респиратор такого типа защищает человека и от коронавируса, но в меньшей степени. Я бы осмелилась его рекомендовать. Например, в больнице уборщица, которая не вступает в контакт с пациентами с Covid-19, не должна носить хирургическую маску, только FFP1», - объясняет Райд.

Респиратор FFP1 должен задерживать 80 процентов микроорганизмов. «Здоровый человек, который ходит в магазин или едет в автобусе, может совершенно свободно надевать FFP1, такой респиратор намного эффективнее тканевой маски», - говорит Райд. В зависимости от используемого материала тканевые маски задерживают 20, в лучшем случае 50 процентов микроорганизмов.

Но одна только маска не спасет. «Следует мыть руки, соблюдать дистанцию и избегать контактов с большим количеством людей», - сказала Райд.