Уровень безработицы вырос до 6,3 процента, самая сложная ситуация — в Ида-Вирумаа

По сравнению с февралем, уровень зарегистрированной безработицы повысился на 0,6 процентных пункта. В марте было зарегистрировано 8926 новых безработных, за тот же период прошлого года — 5323 человека. В феврале, согласно статистике Кассы страхования от безработицы, был зарегистрирован 5501 новый безработный.

По состоянию на конец марта уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа (11,8 процента), за ним следовали Валгамаа (8,8 процента), Пылвамаа (8,4 процента), Пярнумаа (7,7 процента) и Вырумаа (7,6 процента).

Уровень безработицы был по-прежнему ниже всего на Хийумаа (3,6 процента). В Йыгевамаа показатель составлял 5,0 процента, в Вильяндимаа – 5,1 процента, в Харьюмаа и Тартумаа по — 5,2 процента.

По состоянию на конец месяца безработных со сниженным уровнем работоспособости было 10 794, то есть 26,4 процента зарегистрированных безработных.

В течение марта Касса страхования от безработицы представляла 7473 вакансии, по состоянию на конец месяца вакансий было 3359.