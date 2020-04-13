Каково быть слепым или глухим во время чрезвычайного положения?

Если в чрезвычайном положении нам приходится ограничивать или радикально менять привычную деятельность, то людям с ограниченными возможностями и их близким сложно вдвойне, пишет Postimees.
«Пока можно сказать, что больше всего проблем у тех семей, где есть ребенок с ограниченными возможностями», - отметила исполнительный директор Палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.
Как и во всех обычных школах большинство спецшкол сейчас на удаленном обучении. Многие сейчас не получают и других вспомогательных услуг, например, услугу по уходу за детьми или реабилитации. Вся эта нагрузка сейчас легла на плечи семьи. «Они вынуждены сами справляться с резко возросшей нагрузкой и выполнять все роли», - сказала Хабихт.
Многие наряду с заботой о ребенке с особыми потребностями и его обучением вынуждены работать дома на удаленке. «Вы, наверное, и сами читали в соцсетях, что проблемы возникли и у родителей обычных детей, которые пытаются объединить роль учителя, воспитателя, повара и наемного работника. У родителей детей с особыми потребностями в этом смысле проблем еще больше».
Правда, по словам Хабихт, Министерство социальных дел уже оповестили о проблеме, и в четверг оно объявило, что вступила в силу мера по поддержке семей, где есть дети с ограниченными возможностями или особыми потребностями.
Дневной центр закрыт
Вторая целевая группа, которой очень сложно во время кризиса, по ее словам, - взрослые люди с нарушениями интеллекта и близкие людей с психическими расстройствами. Если до сих пор их близкий с понедельника по пятницу находился в дневном центре или каком-то опорном центре, где ему был обеспечен присмотр, руководство и подходящее занятие, в то время как другие члены семьи могли работать, то теперь дневные центры преимущественно закрыты и очень многие люди с тяжелыми проблемами целые дни проводят дома. В одиночку они не справляются, хоть и взрослые.
«Члены семьи оказались перед дилеммой, совсем уйти с работы или попробовать как-то это сочетать. Бабушек-дедушек и других близких людей нельзя ведь позвать на помощь из-за риска заразить коронавирусом. Поэтому семьи оказались в очень сложной ситуации. Сейчас нет хороших мер по их поддержке. Работа ведется», - сказала Хабихт.
Спектр проблем, с которыми люди с ограниченными возможностями и их близкие вынуждены сталкиваться во время кризиса, без сомнения, шире. Зачастую это связан со спецификой инвалидности. Поговорим, например, о примерно 10 000 людях с инвалидностью по зрению.
«Что там скрывать, продолжающаяся кризисная ситуация значительно осложняет многие жизненно важные вещи, - признается председатель правления Союза слепых Якоб Розин. – Очень много звонят, спрашивают совета или конкретную помощь».
Понятно, что человеку, у которого проблемы со зрением, труднее ходить одному – особенно в незнакомом месте. Если они выходят, то обычно в сопровождении зрячего или собаки-поводыря, или с палочкой. «Но передвижение слепого в общественном месте неизбежно требует общения со многими другими людьми. Ты должен просить помощи, просить, чтобы тебя провели. Будем честны, во время коронавирусной эпидемии это довольно сложно», - сказал Розин.
Возьмем хотя бы обычный поход в магазин – даже это очень сложно, если ты пытаешься жить хоть сколько-то безопасно. Ведь слабовидящий человек в основном получает информацию через осязание и нюх. «Но если ты надеваешь маску, ты не чувствуешь запаха. А идти наощупь трудно, если у тебя на руках латексные перчатки. Ты же не хочешь трогать все голыми руками», - говорит Розин.
В принципе, можно делать наиболее важные покупки – еду и лекарства – в интернете. Всевозможных интернет-магазинов и приложений, предлагающих услугу доставки, становится как будто все больше. Однако, по мнению Розина, они не очень удобны для слабовидящих. Слепые и слабовидящие используют компьютерную программу для чтения с экрана, которая зачитывает им то, что на экране но, к сожалению, создатели сайтов обычно не задумываются о том, чтобы сайт был удобен для слепых.
«Ок, более умелые компьютерные пользователи с грехом пополам как-то еще сделают свои покупки. Но есть много пожилых людей с проблемами со зрением, чьи компьютерные навыки ограничены. Им очень сложно заказать товар по интернету. Та же история с приложениями, например, с Bolt и Wolt. Они с этой компьютерной программой, которая читает с экрана, не работают», - сказал Розин.
Он общался с обоими предприятиями в связи с кризисной ситуацией, сообщив, что есть такая проблема. «Wolt сказал, что занимается тем, чтобы доступность их приложения стала лучше, и уже ввел какие-то изменения. Но от идеала дело далеко. Bolt сказал, что они осознают проблему, но пока ничего конкретного не обещал».
Аннели Хабихт указала, что проблема шире: интернет-услуги вообще труднодоступны. «Сейчас там такие длинные очереди, что и зрячий не всегда пробьется. Проблема касается, например, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые ранее с удовольствием пользовались услугой доставки еды на дом. Но сейчас они зачастую не могут дождаться очереди».
Однако в кризисное время на рынке появились и решения, которые несколько облегчают жизнь попавшим в беду. «Я слышала, что некоторые магазины обещали сделать возможным заказ по телефону. Кроме того, есть платформы, работающие на добровольной основе. Например, если ты живешь где-то в деревне, куда крупные сети магазинов и поставщики услуг еду не возят, можно попросить по интернету, чтобы кто-то из добровольцев помог и сходил в магазин. И наконец, всегда есть возможность попросить кого-то из близких, чтобы он принес все необходимое».
Хабихт отметила, что хотя жизнь людей с ограниченными возможностями в дни кризиса явно стала сложнее, несмотря на это оптимизма хватает. «Некоторые люди с ограниченными возможностями говорили мне, что у них вся жизнь такая, постоянное чрезвычайное положение: нельзя выйти из дома и ты должен жить так, что раз в неделю сосед или соцработник приносит тебе еду домой. Они говорят, что справятся и теперь».
Спасибо за перевод
На той же волне продолжает и исполнительный директор Союза глухих Тийт Папп: «Мы все равны в этой чрезвычайной ситуации».
Отдельно он хочет поблагодарить правительство и национальное телерадиовещание за то, что важные сообщения они дают с сурдопереводом. Так люди получают быструю и необходимую информацию. «Если бы не было этой возможности, в общине глухих было бы очень много неизвестности и нервозности», - считает он.
Отдельное неудобство глухим доставляет то, что все те, кто оказывают услуги, были вынуждены переориентироваться на удаленный перевод. «Неудобно, но неизбежно. Услуга удаленного перевода от Skype (если глухой хочет пообщаться с человеком, он сначала связывается с переводчиком, который переводит беседу. – прим. автора) сейчас перегружена. Приходится очень долго ждать, пока до тебя дойдет очередь».
Другая отдельная тема – обучение детей с особыми образовательными потребностями во время кризиса. «Будем честны, большинство родителей не в состоянии заменить спецпедагога. Да, некоторые школы молодцы, пытаются облегчить ситуацию с помощью видео. Но здесь многое зависит от степени и характера проблемы у ребенка. В более сложных случаях по видео учиться невозможно, - пояснила Хабихт. – Вы же понимаете, что ситуация вообще сложная».