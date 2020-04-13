Каково быть слепым или глухим во время чрезвычайного положения?

Возьмем хотя бы обычный поход в магазин – даже это очень сложно, если ты пытаешься жить хоть сколько-то безопасно. Ведь слабовидящий человек в основном получает информацию через осязание и нюх. «Но если ты надеваешь маску, ты не чувствуешь запаха. А идти наощупь трудно, если у тебя на руках латексные перчатки. Ты же не хочешь трогать все голыми руками», - говорит Розин.

В принципе, можно делать наиболее важные покупки – еду и лекарства – в интернете. Всевозможных интернет-магазинов и приложений, предлагающих услугу доставки, становится как будто все больше. Однако, по мнению Розина, они не очень удобны для слабовидящих. Слепые и слабовидящие используют компьютерную программу для чтения с экрана, которая зачитывает им то, что на экране но, к сожалению, создатели сайтов обычно не задумываются о том, чтобы сайт был удобен для слепых.

«Ок, более умелые компьютерные пользователи с грехом пополам как-то еще сделают свои покупки. Но есть много пожилых людей с проблемами со зрением, чьи компьютерные навыки ограничены. Им очень сложно заказать товар по интернету. Та же история с приложениями, например, с Bolt и Wolt. Они с этой компьютерной программой, которая читает с экрана, не работают», - сказал Розин.

Он общался с обоими предприятиями в связи с кризисной ситуацией, сообщив, что есть такая проблема. «Wolt сказал, что занимается тем, чтобы доступность их приложения стала лучше, и уже ввел какие-то изменения. Но от идеала дело далеко. Bolt сказал, что они осознают проблему, но пока ничего конкретного не обещал».

Аннели Хабихт указала, что проблема шире: интернет-услуги вообще труднодоступны. «Сейчас там такие длинные очереди, что и зрячий не всегда пробьется. Проблема касается, например, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые ранее с удовольствием пользовались услугой доставки еды на дом. Но сейчас они зачастую не могут дождаться очереди».

Однако в кризисное время на рынке появились и решения, которые несколько облегчают жизнь попавшим в беду. «Я слышала, что некоторые магазины обещали сделать возможным заказ по телефону. Кроме того, есть платформы, работающие на добровольной основе. Например, если ты живешь где-то в деревне, куда крупные сети магазинов и поставщики услуг еду не возят, можно попросить по интернету, чтобы кто-то из добровольцев помог и сходил в магазин. И наконец, всегда есть возможность попросить кого-то из близких, чтобы он принес все необходимое».

Хабихт отметила, что хотя жизнь людей с ограниченными возможностями в дни кризиса явно стала сложнее, несмотря на это оптимизма хватает. «Некоторые люди с ограниченными возможностями говорили мне, что у них вся жизнь такая, постоянное чрезвычайное положение: нельзя выйти из дома и ты должен жить так, что раз в неделю сосед или соцработник приносит тебе еду домой. Они говорят, что справятся и теперь».

Спасибо за перевод

На той же волне продолжает и исполнительный директор Союза глухих Тийт Папп: «Мы все равны в этой чрезвычайной ситуации».

Отдельно он хочет поблагодарить правительство и национальное телерадиовещание за то, что важные сообщения они дают с сурдопереводом. Так люди получают быструю и необходимую информацию. «Если бы не было этой возможности, в общине глухих было бы очень много неизвестности и нервозности», - считает он.

Отдельное неудобство глухим доставляет то, что все те, кто оказывают услуги, были вынуждены переориентироваться на удаленный перевод. «Неудобно, но неизбежно. Услуга удаленного перевода от Skype (если глухой хочет пообщаться с человеком, он сначала связывается с переводчиком, который переводит беседу. – прим. автора) сейчас перегружена. Приходится очень долго ждать, пока до тебя дойдет очередь».