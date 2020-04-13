Легенда итальянского футбола победил рак

«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это было тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я. Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими", — цитирует Виалли Daily Mail.