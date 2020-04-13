Пн, 13.04.2020
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Мартин Хельме не оставил Bolt надежды на получение госпомощи

Автомобиль Bolt

ФОТО: Eero Vabamägi

Министр финансов Мартин Хельме дал понять, что международная транспортная фирма Bolt, предлагающая услугу такси и курьерской доставки на базе мобильного приложения, не входит в число предприятий, которым Эстонии следует оказать государственную поддержку в нынешнем кризисе.

Он написал на своей странице в Facebook, что в данном случае роль играет удельный вес предприятия в эстонской экономике и конкретно на рынке труда, а во-вторых, его важность с точки зрения устойчивого функционирования общества, передает Rus.ERR.

«Проще говоря, значение имеет наличие у предприятия большого числа рабочих мест, создание добавленной стоимости в существенном объеме, экспорт в существенном объеме, большая сумма уплачиваемых налогов. Во-вторых, насколько важна деятельность предприятия с точки зрения функционирования общества. Например, транспорт, энергетика, связь или производство продуктов питания», - написал Хельме, добавив, что зарегистрированное в Латвии каршеринговое приложение, которое платит мало налогов и имеет высокую долговую нагрузку, не соответствует обоим критериям.

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