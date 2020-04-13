«Они не хотят отдыхать и зарабатывают больше эстонцев»: потеря работящих украинцев может стать болезненным ударом

Тимми полон надежд, что местная капуста не останется несобранной из-за нехватки рабочей силы. «Выращивание капусты сейчас не сокращается. Также покупательское поведение людей показывает, что базовых товаров сейчас уходит больше».

Оставшиеся здесь украинцы — счастливчики, поскольку на их родине ситуация неважная: нет ни работы, ни зарплаты, ни возможностей для передвижения, сказал владелец хутора Яагумяэ Март Тимми.

Посевная площадь Яагумяж, по словам Тиммо, такая же, как в прошлом году: капусты — 155 гектаров, картофеля — 105, моркови — 14 и столько же брюквы. «Свеклы в этом году меньше, поскольку ее потребление в последнее время снизилось», - сказал Тимми, отметив, что оставшаяся земля пойдет под зерновые, рапс и горох.

По словам Тимми, у работников хутора Яагумяэ не нашли коронавирус ни на производстве, ни в сфере торговли. «В наших продовольственных центрах и магазинах весь персонал проверили и не нашли ни одного заболевшего. Кажется, что после этой новости увеличилось сразу число посетителей магазинов. Но видно, что люди всерьез боятся и обдумывают каждый шаг», - говорит он.

«Люди все равно хотят есть. Потребление наших основных товаров — мяса, зерновых и овощей — остается на прежнем уровне», - говорит вырумааский фермер.

Клубничные поля в ожидании работ по посадкам

Руководитель Helme Maasikakasvatuse OÜ Андрус Хорн сказал, что предприятие в последние годы для сбора ягод использует украинцев. «Но сейчас кажется, что в этом году ситуация с использованием иностранной рабочей силы усложнится», - говорит Хорн.

«Еще есть немного времени, мы сейчас еще не знаем, смогут ли украинцы приехать к нужному времени, - говорит Хорн. - Весенние работы, надеемся, сможем сделать с помощью местных, до сезона сбора клубники еще почти два месяца. Будет видно».

Самая большая нужда в рабочей силе, по его словам, возникнет в начале мая, когда начнутся посадки. «Тогда на поле потребуется несколько десятков работников, но думаю, что через все трудности мы найдем этих людей и весенние работы будут сделаны за счет местных. А для сбора клубники надо минимум 80-90 человек. В этом период может быть тяжело», - сказал Хорн.

«Если эстонцы еще может быть пойдут работать на поле, то, например, немцы, финны и голландцы не пойдут точно. В этих странах может ситуация стать катастрофической, - сказал Хорн, заверив, что зарплаты у эстонцев и украинцев одинаковые. - Сейчас делаем все, что в наших силах, а через несколько месяцев посмотрим, как будем собирать урожай».

Местных рабочих не хватает

В прошлом году, по словам Хорга, у них клубнику собирали почти 80 работников, из которых украинцев было более 40 человек. «Еще три-четыре года назад собирали все только эстонцы. Но зарплаты эстонцев так выросли, что начали предпочитать просто отдыхать. Таких, кто ищет такого дополнительного заработка, больше нет», - говорит он.

Они работают 10-12 дней подряд и тут чуть ли не насильно даешь им выходной. У эстонцев же летом различные соблазны, говорит глава Helme Maasikakasvatuse OÜ Андрус Хорн.

По опыту Хорна, украинцы очень замотивированы. «Эстонец может пойти домой и позвонить, чтобы живот болит или кто-то близкий заболел. Позже выяснится, что на следующий день обещали хорошую погоду и сборщик ягод решил поехать к морю. Или певческий праздник, какое-то день рождения, Иванова ночь и так далее».

Украинцы напротив, по словам Хорна, постоянно на месте и хотят работать каждый день. «Они работают 10-12 дней подряд и тут чуть ли не насильно даешь им выходной. У эстонцев же летом различные соблазны. Это сложно для работодателя. Зарплата не маленькая и для эстонцев, но украинцев эта сумма мотивирует, конечно, больше. Второй момент, что они приезжают сюда работать, а не сидеть», - говорит он.