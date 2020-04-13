«Они не хотят отдыхать и зарабатывают больше эстонцев»: потеря работящих украинцев может стать болезненным ударом

По словам фермеров, украинские рабочие, как правило, более усердные, чем эстонские. Также сельскохозяйственные предприниматели Южной Эстонии опровергают миф, что украинцы — дешевая рабочая сила в Эстонии. Зарплата украинцев, которые работают на местных полях, в большинстве случаев такая же, как у эстонцев, но из-за серьезной мотивации зачастую они зарабатывают даже больше местных жителей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Украинцы в большинстве случаев зарабатывают нашу среднюю зарплату и мужчины в среднем больше, - говорит владелец хутора Каска-Луйга в волости Канепи в Пыльвамаа Аво Круусла, в паевомо товариществе которого средняя зарплата работников составляет почти 1500 евро. - Украинцы не хотят отдыхать, поэтому они зарабатывают больше эстонцев».
Крупнейший производитель молока Kaska-Luiga OÜ занимается также разведением племенных животных и возделывание зерновых и там на данный момент работает семь украинцев. «Я не знаю ни одного фермера, который платил бы украинцам меньше зарплату, чем эстонцам», - сказал Круусла.
«Если есть обязательные выходные, украинец посмотрит на вас своими темными глаза и спросит, что ему в этот день делать, - приводит Круусла пример. - Дело заканчивается тем, что он берет газонокосилку и идет косить траву вокруг фермы».
У некоторых работающих у Круусла украинцев летом истекают разрешения на работу. Если их помощь больше нельзя будет использовать, вести хозяйство станет сложнее, поскольку неизбежно покинуть работу и местные жители.
«У нас за последние пять лет на пенсию ушли 12 человек, следующие десять сейчас в предпенсионном возрасте и тоже скоро перестанут работать, - описывает местный рынок труда Круусла. - Нет смысла строить иллюзии. Я сейчас не вижу, что люди трудоспособного возраста придут сюда работать вместе уходящих на пенсию. Возможно, придется пенсионеров и пожилых людей звать на полставки».
Если есть обязательные выходные, украинец посмотрит на вас и спросит, что ему в этот день делать, говорит владелец хутора Каска-Луйга Аво Круусла.
Многих фермеров беспокоит ситуация, что на данный момент находящиеся за границей иностранные рабочие из-за временных ограничений не могут попасть в Эстонию. Иностранные рабочие, чей максимальный рабочий срок (девять месяцев в качестве сезонного рабочего в течение 12 месяцев или на общих основания до 12 месяцев в течение 15 месяцев) истекает, должны после завершения работы при первой возможности покинуть Эстонию.
Украинцы остались в Эстонии
Правительственная коалиция поддержала предложение, согласно которому до 31 июля продлевается иностранцам, находившихся в Эстонии по состоянию на 17 марта, право работать в сфере сельского хозяйства.
Но это изменение не решает всех проблем, поскольку в отношении многих полевых культур срок большого сбора урожая только впереди.
На вырумааском сельскохозяйственном хутор Яагумяэ сейчас работает шесть украинцев. Jaagumäe OÜ всего дает работу почти 70 людям, во время осеннего сбора урожая это число вырастает на 10-15 человек. «Оставшиеся здесь украинцы — счастливчики, поскольку на их родине ситуация неважная: нет ни работы, ни зарплаты, ни возможностей для передвижения», - сказал владелец хутора Март Тимми.
По словам Тимми, на хутору Яагумяэ никогда не делали различий по национальности и цена за работу для всех одинаковая. «Никакой дискриминации не было, - заверяет Тимми. - Я не верю, что где-то в сельском хозяйстве делают различие по национальности — далеко на такой тележке не уедешь».
Тимми полон надежд, что местная капуста не останется несобранной из-за нехватки рабочей силы. «Выращивание капусты сейчас не сокращается. Также покупательское поведение людей показывает, что базовых товаров сейчас уходит больше».
Оставшиеся здесь украинцы — счастливчики, поскольку на их родине ситуация неважная: нет ни работы, ни зарплаты, ни возможностей для передвижения, сказал владелец хутора Яагумяэ Март Тимми.
Посевная площадь Яагумяж, по словам Тиммо, такая же, как в прошлом году: капусты — 155 гектаров, картофеля — 105, моркови — 14 и столько же брюквы. «Свеклы в этом году меньше, поскольку ее потребление в последнее время снизилось», - сказал Тимми, отметив, что оставшаяся земля пойдет под зерновые, рапс и горох.
По словам Тимми, у работников хутора Яагумяэ не нашли коронавирус ни на производстве, ни в сфере торговли. «В наших продовольственных центрах и магазинах весь персонал проверили и не нашли ни одного заболевшего. Кажется, что после этой новости увеличилось сразу число посетителей магазинов. Но видно, что люди всерьез боятся и обдумывают каждый шаг», - говорит он.
«Люди все равно хотят есть. Потребление наших основных товаров — мяса, зерновых и овощей — остается на прежнем уровне», - говорит вырумааский фермер.
Клубничные поля в ожидании работ по посадкам
Руководитель Helme Maasikakasvatuse OÜ Андрус Хорн сказал, что предприятие в последние годы для сбора ягод использует украинцев. «Но сейчас кажется, что в этом году ситуация с использованием иностранной рабочей силы усложнится», - говорит Хорн.
«Еще есть немного времени, мы сейчас еще не знаем, смогут ли украинцы приехать к нужному времени, - говорит Хорн. - Весенние работы, надеемся, сможем сделать с помощью местных, до сезона сбора клубники еще почти два месяца. Будет видно».
Самая большая нужда в рабочей силе, по его словам, возникнет в начале мая, когда начнутся посадки. «Тогда на поле потребуется несколько десятков работников, но думаю, что через все трудности мы найдем этих людей и весенние работы будут сделаны за счет местных. А для сбора клубники надо минимум 80-90 человек. В этом период может быть тяжело», - сказал Хорн.
«Если эстонцы еще может быть пойдут работать на поле, то, например, немцы, финны и голландцы не пойдут точно. В этих странах может ситуация стать катастрофической, - сказал Хорн, заверив, что зарплаты у эстонцев и украинцев одинаковые. - Сейчас делаем все, что в наших силах, а через несколько месяцев посмотрим, как будем собирать урожай».
Местных рабочих не хватает
В прошлом году, по словам Хорга, у них клубнику собирали почти 80 работников, из которых украинцев было более 40 человек. «Еще три-четыре года назад собирали все только эстонцы. Но зарплаты эстонцев так выросли, что начали предпочитать просто отдыхать. Таких, кто ищет такого дополнительного заработка, больше нет», - говорит он.
Они работают 10-12 дней подряд и тут чуть ли не насильно даешь им выходной. У эстонцев же летом различные соблазны, говорит глава Helme Maasikakasvatuse OÜ Андрус Хорн.
По опыту Хорна, украинцы очень замотивированы. «Эстонец может пойти домой и позвонить, чтобы живот болит или кто-то близкий заболел. Позже выяснится, что на следующий день обещали хорошую погоду и сборщик ягод решил поехать к морю. Или певческий праздник, какое-то день рождения, Иванова ночь и так далее».
Украинцы напротив, по словам Хорна, постоянно на месте и хотят работать каждый день. «Они работают 10-12 дней подряд и тут чуть ли не насильно даешь им выходной. У эстонцев же летом различные соблазны. Это сложно для работодателя. Зарплата не маленькая и для эстонцев, но украинцев эта сумма мотивирует, конечно, больше. Второй момент, что они приезжают сюда работать, а не сидеть», - говорит он.
«Если говорить о размере зарплаты, для меня не важна почасовая ставка, но надо получить необходимые килограммы клубники, - сказал Хорн. - Если увеличить почасовую оплату труда работников на два-три евро, это не значит, что их пальцы будут двигаться быстрее. Они будут двигаться в том же темпе. В то же время работа тяжелая, надо 8-10 часов подряд серьезно трудиться. Это не сбор ягод с корзинкой у бабушки».