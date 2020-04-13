Пн, 13.04.2020
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Член EKRE пожертвовал Центристской партии 50 000 евро

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Возглавляющая правительственную коалицию Центристская партия среди действующих в Эстонии политических сил в первом квартале получила больше всего пожертвований от частных лиц - в общей сложности ей было перечислено 91 945 евро.

Наиболее крупное пожертвование Центристской партии сделала в первом квартале предпринимательница Яна-Хелен Юхасте (34), которая, по данным Коммерческого регистра, сама состоит в рядах EKRE, пишет rus.err.ee.

Из активных политиков больше всего пожертвовал лидер тартуского округа центристов, бизнесмен Яан Тоотс - 5500 евро. Лидер партии, премьер-министр Юри Ратас пожертвовал 740 евро.

Из госбюджета Центристская партия получила 227 951 евро, членских взносов было уплачено на общую сумму 5745 евро. 

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