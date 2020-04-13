Пн, 13.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Шипачёв и ещё восемь россиян вошли в число худших хоккеистов НХЛ под своими игровыми номерами

Шипачёв и ещё восемь россиян вошли в число худших хоккеистов НХЛ под своими игровыми номерами

Вадим Шипачев (номер 87)

ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Авторитетное североамериканское издание The Athletic составило список худших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги под своими игровыми номерами.

Для каждого номера выбирался худший игрок. В рейтинг вошли сразу девять хоккеистов из России.

5-й номер — Ян Голубовский;

9-й — Александр Суглобов;

20-й — Андрей Зюзин,

78-й — Евгений Грачёв,

79-й — Алексей Яшин;

81-й — Энвер Лисин;

86-й — Никита Никитин;

87-й — Вадим Шипачёв;

93-й — Александр Годынюк.

Напомним, текущий регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ