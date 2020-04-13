Шипачёв и ещё восемь россиян вошли в число худших хоккеистов НХЛ под своими игровыми номерами

Авторитетное североамериканское издание The Athletic составило список худших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги под своими игровыми номерами.
Для каждого номера выбирался худший игрок. В рейтинг вошли сразу девять хоккеистов из России.
5-й номер — Ян Голубовский;
9-й — Александр Суглобов;
20-й — Андрей Зюзин,
78-й — Евгений Грачёв,
79-й — Алексей Яшин;
81-й — Энвер Лисин;
86-й — Никита Никитин;
87-й — Вадим Шипачёв;
93-й — Александр Годынюк.
Напомним, текущий регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).