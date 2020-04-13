Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения в конце апреля

«Чрезвычайное положение будет продлено или нет, это решение примет правительство в конце апреля, где-нибудь 25 числа», - сказал в понедельник ERR Ратас. Премьер-министр добавил, что в Эстонии распространение коронавируса до сих пор показывало тенденцию к росту и трудно прогнозировать, когда настанет спад. Также Ратас сказал, что на данный момент нет в планах вводить дополнительные ограничения.

«Самое важное сообщение, которое я бы сказал в заключение всей этой коронатемы, - мы не должны позволить себе сейчас расслабиться, мы не должны занимать такую позицию, что теперь все сделано, теперь все в порядке. Я даю совершенно четкий сигнал: мы не отменим чрезвычайное положение 30 апреля. Мы должны сохранить эти меры», - сказал на выходных министр финансов Мартин Хельме.

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд раскритиковал противоречивые послания правительства, связанные с продлением чрезвычайного положения. «Министры внутренних и финансов на выходных уверенно объявили, что чрезвычайное положение продлевается. Сегодня премьер-министр сказал, что это решение будет принято в конце апреля. Кому жители Эстонии и предприятия должны верить, как строить планы? Во имя всего святого, члены правительства не должны ни в коем случае приводить к возникновению путаницы, хаоса и неизвестности», - объясняет Кальюлайд.

Депутат Европарламента от Партии реформ Урмас Паэт отметил, что в сложившейся чрезвычайной ситуации от членов правительства ожидаются послания, в отношении которых существуют как договоренность, так и обоснование по содержанию. «Просто рассуждения не уместны. Ни в воскресном радиомонологе, ни в другом месте. Тем более, на тему строгих ограничений, влияющих на каждого человека», - уточнил он, добавив, что потребность во внимании не может быть причиной усиления стресса общества.