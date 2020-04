Тынис Оя о новом кризисе: теперь все действительно иначе

Известные экономисты Кеннет Рогофф и Кармен Рейнхарт 11 лет назад опубликовали книгу об экономических бумах и крахах с заголовком «На этот раз все иначе». Восемь столетий финансовой глупости («This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly»). Свое предисловие они завершают предложением: «Мы надеемся, что весомость доказательств, приведенных в этой книге, в будущем даст тем, кто формирует политику, и инвесторам чуть больше времени задуматься, прежде чем они заявят: «На этот раз все иначе». Практически никогда так не бывает».