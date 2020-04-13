Тынис Оя о новом кризисе: теперь все действительно иначе

Наступление кризиса у нас (и чуть меньше в мире) прогнозировали уже несколько лет. Некоторые начали это делать еще в конце предыдущего финансового кризиса десять лет назад.

Когда разразился коронакризис, некоторые из них успели заявить: «Я же говорил!»

Конечно, было известно, что однажды кризис наступит, вопрос был лишь в том, когда и что станет его причиной. Преобладающая часть тех, кто прогнозировал крах, указывали на быстрый рост стоимости имущества, искажения, вызванные масштабной эмиссией центробанка, или рост глобальной кредитной нагрузки.

Вскоре после окончания финансового кризиса и европейского долгового кризиса политики и регуляторы стали готовиться к смягчению нового кризиса и его последствий, сделав более сложным предложение инвестиционных продуктов и ужесточив требования к банкам по капитализации. Законодатели приняли чудовищные законы, как, например6 вступившую в силу два года назад регуляцию инвестиционных услуг MiFID II толщиной в 7000 страниц и содержащей 1,7 миллиона статей.

Но, как бывало и ранее, регуляторы и законодатели защищали инвесторов и общество не от следующего, а от предыдущего кризиса. Как мы видели, новый кризис пришел оттуда, откуда никто не мог ожидать.

За исключением разве что войн, все предыдущие пузыри и кризисы, от голландской тюльпаномании до пузыря недвижимости, вызвавшего финансовый кризис, были вызваны экономическими причинами. Если воспользоваться геологической терминологией, их можно было назвать эндогенными, т.е. внутренними. На самом деле, изначально причины большинства войн тоже были прежде всего экономическими. Причина нынешнего кризиса, коронавирусная пандемия, лежит вне экономики – если вновь воспользоваться геологической аналогией, экзогенная.

До сих пор кризиса начинались с конца экономических аномалий, т.е. с разрыва пузыря, обычно при этом в первую очередь страдали отрасли, в которых были эти пузыри. Так при взрыве интернет-пузыря сводный индекс Nasdaq, отражающий в основном технологический сектор, за два года упал на 80%. Во время предыдущего финансового кризиса больше всего пострадали бюро недвижимости и финансовый сектор, взявший на себя большие обязательства.

Поскольку центром и генератором «эндогенных кризисов» как правило была сама финансовая система, являющаяся кровообращением экономики, эти кризисы наносили ущерб всей экономике независимо от того, насколько отрасли имели отношение к пузырям или нет. На этот раз можно сказать, что кризис, вызванный пандемией, другой. На этот раз не лопались пузыри, а просто социальная деятельность людей и целых отраслей экономики были остановлены, чтобы остановить пандемию.