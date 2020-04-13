Дела все хуже: ситуация с коронавирусом в РФ развивается не по оптимистическому сценарию

Бывший член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, который почувствовал симптомы заболевания, так описывает в своем Facebook то, что сейчас происходит в столичных скорых. В ближайшей больнице ему за деньги сделали КТ и обнаружили начальные очаги поражения в легких, поставив диагноз пневмония. Его забрала скорая, повезла в Кузьминки: "Врач скорой сказал, что в диспетчерской Москвы работает примерно треть от штата (болеют), что скорых на всех не хватает, и что такой ситуации он не припомнит. Потом меня привезли в больницу. Вот тут я и понял, что ситуация близка к катастрофической. Приемный покой забит больными, причем у большинства одинаковые симптомы. Почти у всех пневмония разной степени тяжести. Скорые подъезжают каждые 5-7 минут. Люди разных возрастов и национальностей. Реально при мне привезли несколько тяжелых стариков, которых отправляли сразу в реанимацию. Медицинский персонал и врачи реально работают как в войну. Это просто какой-то безумный конвейер из больных людей... Большинство людей кашляют и видно, что все с температурой. Всех складывают в общие палаты".

"Хочу сказать очень горькие слова. Сейчас, даже если ты подыхаешь, то скорая с большой вероятностью просто НЕ СМОЖЕТ к вам приехать. Следите за своим самочувствием и при первых подобных случаях, если температура скакнула больше 38.2, то сбивайте температуру именно парацетамолом. Он наиболее эффективен в таких ситуациях. При первых же признаках (дискомфорт в области грудной клетки, одышка и ломота) СРАЗУ идите именно на КТ. КТ все покажет", - пишет Федоров, отмечая, что "впереди будет хуже, такого я в своей жизни не припомню".

И еще более страшный рассказ о происходящем в больницах - от Федора Павлова-Андреевича, который описал, как его родную тетю забрали по скорой с температурой и холециститом, а выяснилось, что у нее двусторонняя полисегментарная пневмония. Она всю ночь пролежала в холодном коридоре в Склифе, ожидая, в какую "ковидную" больницу ее отправят. Почти через девять часов после того, как 79-летнюю Ирину забрали по скорой, она оказалась в ГКБ 15 им. Филатова.