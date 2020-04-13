Дела все хуже: ситуация с коронавирусом в РФ развивается не по оптимистическому сценарию

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не идет по оптимистическому сценарию. Все оказалось гораздо ближе к прогнозам пессимистичным: количество зараженных в стране будет увеличиваться, число смертей - расти, а ограничительные меры - продлеваться. Как заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса, "достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории", передает Newsru.com.
Эксперт отметила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании - восемь дней, в Австрии - 15 дней, а в России - 12 дней. "Но страшно то, что от десятитысячного до статысячного (пациента) прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней", - пояснила Попович.
По ее словам, бороться с распространением инфекции мешает безответственность граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Но заболевают все, и несмотря на то, что многие выздоравливают, еще неизвестно, насколько тяжелы окажутся осложнения от заболевания COVID-19 - последствия у переболевших могут быть куда серьезнее и тяжелее. "Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции", - сообщила Попович.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже сообщила, что теперь не стала бы делать выводов о том, что к майским праздникам ограничения в России будут сняты. Скорее всего, нет. "Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации", - сказала Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что штаб будет предлагать продлевать ограничительные меры после 30 апреля.
"Полностью выйти из нее мы точно не сможем", - сообщила вице-премьер, уточнив, что для того, чтобы реально оценить ситуацию, необходимо прожить в условиях эпидемии два цикла по 14 дней (средняя продолжительность инкубационного периода коронавируса). Первый цикл завершается в начале этой недели. Именно эта неделя должна показать, вышла ли ситуация с распространением вируса на плато или продолжает расти.
А она продолжает расти, каждый день ставя рекорды. За сутки в России подтверждены 2558 случаев новой инфекции. Таким образом, в среднем каждый день количество инфицированных увеличивается на 25-30%. На понедельник, 13 апреля, всего в стране зарегистрировано 18 328 заболевших в 82 регионах.
Власти потеряли две недели, заигрывая с населением
Выбрав две недели назад вариант мягкого карантина, московские власти теперь вынуждены переходить к жесткому. Но за это время число заразившихся в России выросло с 1000 человек до 18 000, а столичная система здравоохранения оказалась "на пределе", по словам мэрии.
Ведущие российские экономисты ранее предупреждали в открытом письме, что "предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы - кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей".
Сергей Гуриев, Константин Сонин, Рубен Ениколопов и многие другие отмечали, что такая же ошибка была допущена за месяц до этого в Италии и привела к катастрофическим последствиям. Мягкий карантин и выходные для граждан привели к скачку заболеваемости. Италия объявила жесткий карантин, но было уже поздно.
На момент публикации письма в России была тысяча зараженных, теперь уже больше 18 тысяч. С прошлого понедельника число зараженных выросло вдвое, а скорость заражения - почти в три раза. "Наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - заявила в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 11,5 тысяч больных коронавирусом. На государственном ТВ уже "сняли ограничения" и показывают видео с бесконечными вереницами "скорых", которые стоят в глухих пробках перед больницами.
"Ничего хорошего такая динамика нам не сулит", - признал мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к москвичам в пятницу. А россияне все еще не осознают всю серьезность ситуации. Поэтому Москва ужесточает меры по борьбе с болезнью. С сегодняшнего дня Москва начинает постепенно вводить пропускной режим. Повторение "итальянского сценария" в Москве теперь не прогноз, а жуткая реальность.
Сводки с больничных фронтов Москвы: Это российский Ухань
В конце марта москвичи возмущались "драконовскими мерами", введенными в городе мэром Сергеем Собяниным. Но в середине прошлой недели стало понятно, что эти меры не соблюдаются и не помогают, и ситуация в городе быстро движется в направлении "итальянского" и "нью-йоркского" сценариев.
Масштаб бедствия стал понятен в первую очередь из того, что Минздрав разрешил ставить диагноз "коронавирус" без тестов, а лишь по КТ, на основании одних симптомов, как в начале зимы в Китае.
Вот данные на утро 13 апреля.
Больница в Коммунарке: на лечении находятся 533 пациента, из них с диагнозом "внебольничная пневмония" - 524, COVID - 319, в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 47 (из них на ИВЛ - 21 пациент).
Московская ГКБ N15 им. Филатова, переоборудованная под лечение пациентов с коронавирусом: всего на лечении - 1542 пациентов, из них 1425 с внебольничной пневмонией (487 подтвержден коронавирус), в ОРИТ - 133 пациента, на ИВЛ - 67.
"Госпиталь COVID-19" Национального медико-хирургический Центра им. Н.И. Пирогова: 219 пациентов, 140 - с подозрением на COVID-19, COVID подтвержденных - 79, в реанимации - 18.
Это только три из десятков больниц Москвы и Подмосковья с коронавирусом.
Продемонстрировать грядущую катастрофу, если не соблюдать ограничительные меры, могут несколько следующих постов с фотографиями и видео из очередей из десятков скорых к больницам и рассказами их пациентов.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом давно подтвердили подлинность всех появившихся в Сети видеозаписей, где к больницам выстроились гигантские пробки из карет скорой помощи. Им приходится по 6-9 часов стоять, чтобы "сдать" пациентов в руки врачам.
К примеру, вот эти видео фото были сделаны из двора и из коридора 68-й московской больницы.
А это гигантская очередь из машин скорой помощи в подмосковную больницу в Новогорске.
Если столица, где здравоохранение всегда было лучшим по России, не справляется с 11 тысячами больных, то страшно представить, что станет, когда их будет 20 или 30 тысяч... А что будет в остальной России?
Бывший член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, который почувствовал симптомы заболевания, так описывает в своем Facebook то, что сейчас происходит в столичных скорых. В ближайшей больнице ему за деньги сделали КТ и обнаружили начальные очаги поражения в легких, поставив диагноз пневмония. Его забрала скорая, повезла в Кузьминки: "Врач скорой сказал, что в диспетчерской Москвы работает примерно треть от штата (болеют), что скорых на всех не хватает, и что такой ситуации он не припомнит. Потом меня привезли в больницу. Вот тут я и понял, что ситуация близка к катастрофической. Приемный покой забит больными, причем у большинства одинаковые симптомы. Почти у всех пневмония разной степени тяжести. Скорые подъезжают каждые 5-7 минут. Люди разных возрастов и национальностей. Реально при мне привезли несколько тяжелых стариков, которых отправляли сразу в реанимацию. Медицинский персонал и врачи реально работают как в войну. Это просто какой-то безумный конвейер из больных людей... Большинство людей кашляют и видно, что все с температурой. Всех складывают в общие палаты".
"Хочу сказать очень горькие слова. Сейчас, даже если ты подыхаешь, то скорая с большой вероятностью просто НЕ СМОЖЕТ к вам приехать. Следите за своим самочувствием и при первых подобных случаях, если температура скакнула больше 38.2, то сбивайте температуру именно парацетамолом. Он наиболее эффективен в таких ситуациях. При первых же признаках (дискомфорт в области грудной клетки, одышка и ломота) СРАЗУ идите именно на КТ. КТ все покажет", - пишет Федоров, отмечая, что "впереди будет хуже, такого я в своей жизни не припомню".
И еще более страшный рассказ о происходящем в больницах - от Федора Павлова-Андреевича, который описал, как его родную тетю забрали по скорой с температурой и холециститом, а выяснилось, что у нее двусторонняя полисегментарная пневмония. Она всю ночь пролежала в холодном коридоре в Склифе, ожидая, в какую "ковидную" больницу ее отправят. Почти через девять часов после того, как 79-летнюю Ирину забрали по скорой, она оказалась в ГКБ 15 им. Филатова.
"В 8:30 Ирочка уже в самых недрах ковидного фронта, в палате на шестерых хрипящих в больнице имени Филатова, там еще недавно было много разных отделений и врачебных специальностей - а теперь один большой военный госпиталь на тысячу коек, и все врачи одной профессии: безымянные луноходы. "Мы сперва-то планировали их по двое класть. Два дня продержались. Стали по шесть. Дальше больше", - говорит мне знакомый знакомого, доктор оттуда. В грязную зону телефон с собой нельзя, связи с ними особенной нет. Лечащих врачей нет, есть просто дежурные. Смены по 12 часов - в памперсе (в туалет все это время нельзя - иначе менять обмундирование, а его нет), в комбинезоне, в двойном слое перчаток. На этаже 75 человек больных, на них две медсестры, один доктор. Через 12 часов приходят все новые".
"Вирус этот не лечат, его ждут, как он дальше развернется, нужен ли будет кислород. Всех, у кого пневмонийные симптомы, ясное дело, сразу везут на ковидный фронт. В Москве таких больниц сейчас больше дюжины, от Первой градской до челюстно-лицевого госпиталя, и готовят другие. "Тесты нужны для статистики. Они очень неточные. Получить результат сейчас занимает минимум 5 дней. Поэтому мы сразу смотрим КТ. Если есть характерная картина, матовые стекла, это почти наверняка оно", - говорит тот самый доктор из 15-й.
Этот доктор, уже почти месяц живущий в грязной зоне, - часть того самого воинства, которым сейчас так гордится мир. Мой друг Luuis Masutiier, медбрат NHS в Лондоне. Мой друг Bruno Rausch, старший терапевт приемного покоя больницы Copa d'Or в Рио. Мой друг John Chinegwundoh, зав отделением пульмонологии в больнице New Victoria в Кингстоне. И все мои героические знакомые, ковид-первопроходцы в скафандрах, в Москве и в России. Главные супергерои этой невообразимой новой эры, про которую мы еще почти ничего не понимаем".
Ситуация в Москве грозит повторить Ухань. Столицу накрывает, это будет первая неделя тяжелых новостей. Многие из тех медиков, кто сейчас на этом фронте самоотверженно помогает пациентам с коронавирусом, сами заболеют, станут инвалидами или умрут в результате этой инфекции. Они уже работают на износ, не спят, не едят, не уезжают домой, опасаясь заразить родных. Их жизни свелись к одной фразе: "Светя другим, сгораю cам". НЕ ДАЙТЕ ИМ СГОРЕТЬ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.
Сидеть на карантине придется регулярно и долго
История с коронавирусом не закончится, когда будут сняты ограничения. Пока нет вакцины, пока не будет привито подавляющее число граждан, вспышки заболеваемости будут происходить. А в отсутствие строгих мер контроля по их сдерживанию, пандемии могут повторяться.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), изучив модели распространения инфекции, предложили вводить жесткие меры социального дистанцирования всякий раз, когда количество пациентов в отделения интенсивной терапии (ICU) на аппаратах ИВЛ начинает резко расти и переходит некий численный порог.
Как только численность растет, надо вводить ограничительные меры, а когда численность поступлений падает, можно ослаблять ограничения. Оранжевая линия на графике - это численность поступающих в отделения интенсивной терапии. Когда она превышает некое пороговое значение (допустим, 100 в неделю), то страна закрывает все школы и большинство университетов и переходит на социальное дистанцирование. Когда численность падает (допустим, ниже 50), эти меры отменяются, люди с симптомами заболевания и члены их семей остаются дома, а остальные выходят из дома.
#AdaptiveStrategy - a case-based policy that triggers all the four NPI when weekly reported ICU case incidence exceeds a certain threshold (100), and relaxed when ICU case incidence falls below a certain threshold (50). pic.twitter.com/EkJ4mrIBbi— Said Mohamoud (@SGaafaa) March 17, 2020
Таким образом, социальное дистанцирование придется вводить в действие примерно две трети всего времени: около двух месяцев меры остаются в силе, потом на месяц отменяются. И так вплоть до появления вакцины.
А без социального дистанцирования всего населения всякий раз будет критически расти численность людей, которых надо подключать к аппаратам ИВЛ, и их количество будет в несколько раз превышать число самих аппаратов.
Как отмечают в Имперском колледже Лондона, нынешняя пандемия может означать начало совершенно иного мирового порядка, совсем другого образа жизни.