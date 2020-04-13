«Барселоне» предрекли банкротство

Фонт, являющийся кандидатом на пост президента каталонцев, раскритиковал действия нынешнего руководства. По его мнению, действующий президент ведет клуб к «финансовому и моральному банкротству». Он выдвинул ряд условий, которые помогут этого избежать. В частности, Фонт призвал руководство отчитаться о нынешней экономической ситуации в «Барселоне». Также предприниматель отметил, что необходимо отложить необязательные структурные изменения в клубе до выборов нового совета директоров.

«Барселона» столкнулась необходимостью оптимизировать расходы из-за паузы в чемпионате Испании. В большинстве лиг мира сезон приостановили из-за пандемии коронавируса. Руководство и игроки клуба пришли к соглашению: футболисты сине-гранатовых отказались от 70 процентов зарплаты на время приостановки Примеры.