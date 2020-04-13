Государство не обсуждало вопрос об оказании помощи Bolt

Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что на состоявшемся в понедельник инфочасе правительства Кару сообщил, что фирма Bolt может подать ходатайство о банковском кредите под поручительство ЦУ Kredex, как и все другие предприятия в Эстонии. «Стартапы могут взять в банке кредит и Kredex даст поручительство фирме наравне со всеми другими предприятиями», - напомнил Кару.

Кару добавил, что предельная ставка поручительства от Kredex, до сего времени составлявшая 5 млн евро, на сегодня отменена.

По словам Кару, вопрос поддерживать или не поддерживать фирму Bolt на уровне правительство отдельно не рассматривался. Вместе с тем, сказал он, государство рассматривает возможность покупки доли различных предприятий и в этот список может попасть и Bolt.

Как пояснили учредители фирмы Bolt Мартин и Маркус Виллиги, Kredex может выдать Bolt напрямую чрезвычайный кредит в размере 50 миллионов или, как второй вариант, предоставить фиксированное поручительство для банковского кредита, что соответствует 90-100 процентам от суммы кредита.

Министр финансов Мартин Хельме в понедельник в социальных сетях написал, что, по его оценке, эстонское государство не должно обременять себя такими стартапами с большой долговой нагрузкой и мало платящими налоги как Bolt.