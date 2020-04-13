Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Радоваться пока нечему

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 416 тестов на вирус COVID-19, из которых 5,8 процента, то есть 24 теста показали положительный результат. Три человека скончались.

Департамент здоровья просит людей поднапрячься, поскольку вирус еще не отступил. Нужно запастись терпением и соблюдать установленные правила.

«Возраст пациента не так важен, важно его желание жить. Мы очень хотим, чтобы после лечения, длящегося несколько недель, он смог жить дальше», - рассказала работающая в сааремааской больнице анестезиолог Неве Венд.

Людям с ограниченными возможностями и их близким сейчас сложно вдвойне. Слепой человек сейчас как будто отрезан от жизни. Трогать и нюхать нельзя, магазинное приложение на слепых не рассчитано, на улице за помощью не обратиться.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений рассказал о работе церкви в условиях чрезвычайного положения и о подготовке в этой ситуации к предстоящей Пасхе. Глава Эстонской православной церкви Московского Патриархата призвал прихожан отнестись с пониманием к просьбе остаться дома.

Фотограф Postimees заснял полупустые дороги Таллинна в понедельник утром.

Экономическая ситуация

Хотя еще слишком рано для подробного анализа, маклеры Южной Эстонии говорят, что число сделок из-за коронавируса значительно уменьшилось. При сбивании цены кризис уже стал аргументом.

Вполне возможно, что вызванный коронавирусом кризис ознаменует конец золотого века дешевой авиации, к которой так привыкли европейцы.

Названы пять стран, которые первыми восстановят экономику и вернутся к нормальной жизни — Норвегия, Дания, Швейцария, Германия, Финляндия. Эстония в этом рейтинге занимает 30-е место.

Пандемия коронавируса, очевидно, вызовет в мировой экономике большие перемены и принесет не только всеобщий кризис, но и кончину некоторых отраслей экономики, но в то же время и процветание других, пишет аналитик экономической редакции Postimees Тынис Оя.

По словам фермеров, украинские рабочие, как правило, более усердные, чем эстонские. Их потеря может стать болезненным ударом для сельскохозяйственных предпринимателей.

Мартин Хельме не оставил Bolt надежды на получение госпомощи.

В мире

В Германии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки число инфицированных в Германии увеличилось на 2500 человек. Количество летальных исходов возросло на 126 - до 2799 случаев.

Общее число инфицированных в РФ достигло почти 18,5 тысяч человек. По количеству случаев коронавирусной инфекции Россия вышла на 15-е место в мире.