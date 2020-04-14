Несколько лет он работал за еду и крышу над головой

Оставшийся без крова 20-летний Эдвин нашел в августе минувшего года убежище на хуторе постороннего человека, который узнал о нем от своего сына. Хозяин хутора, на котором Эдвин работал некоторое время, в одночасье уведомил парня, что в его помощи там больше не нуждаются, а молодому человеку негде было жить. Когда об этом услышал сын Ааре, он сразу же позвонил отцу и спросил, может ли Эдвин пожить с ними некоторое время.

Ааре стало жалко 20-летнего Эдвина. Мать парня ушла из семьи после его рождения. Отец погиб. Большую часть детства Эдвин провел у бабушки. Когда ее не стало, парень в 15-летнем возрасте переехал к своему дяде по отцу. Но последний плохо относился к молодому человеку. По сути, Эдвин там был вместо рабочего инструмента. По достижении совершеннолетия Эдвин сбежал от дяди и стал помогать местным жителям.

Когда Ааре впервые увидел друга своего сына, он прослезился: парень был голодный, мало весил и был одет в лохмотья.

Ааре разрешил Эдвину переехать: совесть не позволила оставить работящего парня на улице. В комнате на ламинатном полу для Эдвина каждый вечер сооружали постель. Так он стал практически членом семьи Ааре.

Однажды Эдвин упомянул, что у него должно было остаться от бабушки наследство. Ааре не знал об этом ничего, ровно до тех пор пока парень к ним не переехал. Молодой человек заговорил об этом лишь спустя пару недель. Эдвин рассказал Ааре, что у его бабушки был большой хутор и она оставила ему 33 тысячи евро, которые находились на счету дяди. Помимо хутора бабушке Эдвина принадлежало 50 гектаров земли, большую часть которой составлял лес. Наследство на сумму 132 тысячи евро было разделено на четверых наследников, одним из которых был и Эдвин.

После смерти бабушки опекуном был назначен родственник, коорый и должен был перевести Эдвину деньги, когда молодому человеку исполнится 18 лет. Спустя три года после совершеннолетия денег он так и не получил.

За свою короткую жизнь Эдвин успел поработать в мастерской по металлу, на деревообрабатывающем предприятии, был батраком на нескольких хуторах. Все это он делал за мизерные деньги, и очень часто - просто за тарелку супа и крышу над головой. Все это время Эдвин просил своего родного дядю передать ему часть наследства, чтобы жить стало хоть чуточку легче.

Лишь после того как с дядей Эдвина связалась передача Kuuuurija, он согласился встретиться с племянником, отправился в банк и перевел на его счет 33 600 евро.

Сейчас Эдвин, как и все мы, находится на домашнем карантине. Молодой человек встал на биржу труда и очень надеется после отмены особого положения пойти на официальную работу.