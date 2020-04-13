Руководитель больницы советует забрать не зараженных коронавирусом стариков домой

Отвечавший сегодня на вопросы во время прямого включения через социальные сети Лаане отметил, что дома попечения – это больная тема для всего мира: «Повторные анализы увеличивают число зараженных и у нас, и в доме Сюдамекоду. Муху, Пярсама и Кихельконна пока давали отрицательные результаты». Он добавил, что в других странах людям посоветовали забрать домой людей из домов попечения.