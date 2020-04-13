Руководитель больницы советует забрать не зараженных стариков из домов попечения по домам

Заведующий по лечебной части Курессаареской больницы Эдвард Лаане советует тем, у кого есть возможность, забрать своих пожилых родственников с отрицательными результатами анализов на коронавирус из домов попечения, пишет Saarte Hääl.
Отвечавший сегодня на вопросы во время прямого включения через социальные сети Лаане отметил, что дома попечения – это больная тема для всего мира: «Повторные анализы добавляют количество зараженных и у нас, и в доме Сюдамекоду. Муху, Пярсама и Кихельконна пока давали отрицательные результаты». Он добавил, что в других странах людям посоветовали забрать домой людей из домов попечения.
«В нынешней ситуации это было бы разумно. За домами попечения нужно очень внимательно присматривать. Мы рекомендовали их повторно тестировать и смотреть, как ситуация развивается, - отметил Лаане. - Если есть хоть малейшая возможность и семья здорова, то мы рекомендуем забрать жителей домов попечения с негативными результатами анализов по домам. Это самое безопасное».