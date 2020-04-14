Будут ли в Эстонии лечить больных с COVID-19 переливанием плазмы крови?

В редакцию Rus.Postimees обратилась Наталия, которая в марте заболела и перенесла болезнь, по симптомам похожую на коронавирус. «Заболела 13 марта, рецидив на восьмой-десятый день, кашель не проходил три недели. Тест было сделать невозможно. Сейчас чувствую себя хорошо, - рассказала она. - Знаю, что в мире для лечения COVID-19 применяют метод переливания плазмы крови. Планируется ли у нас применять такой метод? Можно ли узнать после болезни, есть ли в крови антитела COVID -19 и стать донором?»

По словам руководителя по коммуникациям Департамента лекарственных средств Кристи Сарап, плазма переболевших COVID-19 людей используется для лечения коронавируса в нескольких странах. «Речь идет о лечении, эффективность которого сейчас трудно оценить. Появились основанные на небольших выборках пациентов исследования, поэтому сделать полномасштабные выводы невозможно, - говорит она. - На данный момент изучается безопасность и эффективность использования плазмы переболевших COVID-19 людей в нескольких клинических исследованиях».

По ее словам, в Эстонии сейчас не используют плазму для лечения коронавируса, но в Департамент лекарственных средств подано одно ходатайство на исследование, официальное решение в отношении которого еще не принято.