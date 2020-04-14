Будут ли в Эстонии лечить больных с COVID-19 переливанием плазмы крови?

В нескольких странах для лечения COVID-19 начали переливать больным с коронавирусом плазму крови доноров. Станут ли использовать этот метод и в Эстонии?
В редакцию Rus.Postimees обратилась Наталия, которая в марте заболела и перенесла болезнь, по симптомам похожую на коронавирус. «Заболела 13 марта, рецидив на восьмой-десятый день, кашель не проходил три недели. Тест было сделать невозможно. Сейчас чувствую себя хорошо, - рассказала она. - Знаю, что в мире для лечения COVID-19 применяют метод переливания плазмы крови. Планируется ли у нас применять такой метод? Можно ли узнать после болезни, есть ли в крови антитела COVID -19 и стать донором?»
По словам руководителя по коммуникациям Департамента лекарственных средств Кристи Сарап, плазма переболевших COVID-19 людей используется для лечения коронавируса в нескольких странах. «Речь идет о лечении, эффективность которого сейчас трудно оценить. Появились основанные на небольших выборках пациентов исследования, поэтому сделать полномасштабные выводы невозможно, - говорит она. - На данный момент изучается безопасность и эффективность использования плазмы переболевших COVID-19 людей в нескольких клинических исследованиях».
По ее словам, в Эстонии сейчас не используют плазму для лечения коронавируса, но в Департамент лекарственных средств подано одно ходатайство на исследование, официальное решение в отношении которого еще не принято.
Сарап также сказала, что после того, как человек переболел COVID-19, можно выяснить, есть ли и как много у человека нейтрализующих вирус антител. «На данный момент несколько стран ввели для лечащей COVID-19 плазмы минимальное количество титров нейтрализующих антител в 1:320. Поскольку речь идет о новом вирусе, разработка коммерческих тестов еще идет», - уточнила она.