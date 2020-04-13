Водитель без прав съехал в кювет и с помощью тракториста продолжил путь. Однако полиция его настигла

В понедельник в 9:35 в полицию сообщили, что в деревне Ойу, волость Вильянди, съехал с дороги фургон. Когда полицейские прибыли на место происшествия, местный тракторист уже вытащил машину на дорогу. Водитель, у которого не было водительских прав, не пострадал, передает Sakala.