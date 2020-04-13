Пн, 13.04.2020
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  • Водитель без прав съехал в кювет и с помощью тракториста продолжил путь. Однако полиция его настигла

Водитель без прав съехал в кювет и с помощью тракториста продолжил путь. Однако полиция его настигла

Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

В понедельник в 9:35 в полицию сообщили, что в деревне Ойу, волость Вильянди, съехал с дороги фургон. Когда полицейские прибыли на место происшествия, местный тракторист уже вытащил машину на дорогу. Водитель, у которого не было водительских прав, не пострадал, передает Sakala.

Авария произошла на перекрестке Колга-Яани и Каавере-теэ. О белом Peugeot в кювете сообщил прохожий. Когда на место прибыл полицейский патруль, выяснилось, что местный житель с помощью трактора вытащил автомобиль из кювета, и водитель продолжил путь.

Отреагировавшие на вызов полицейские заметили на дороге соответствующий описанию фургон и остановили. При проверке выяснилось, что водительских прав нет. Водителя отстранили от движения, возбуждено дело о проступке. За машиной приехал человек с водительскими правами.

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