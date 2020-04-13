Пн, 13.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Жители Эстонии нарушили правила карантина: пришлось вмешаться полиции

Жители Эстонии нарушили правила карантина: пришлось вмешаться полиции

Фото иллюстративное.

ФОТО: Ain Liiva

На выходных полиции пришлось в четырех случаях вести беседы с теми, кто после возвращения из-за границы должен был находиться на карантине, но, несмотря на это, гулял в общественном месте. Ни одного наказания не было назначено, пишет Sakala.

По словам участкового Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль, все четверо вернулись из-за границы и они были обязаны оставаться дома в течение двух недель с момента прибытия в страну. «В отношении этих людей было достаточно беседы, чтобы они поняли: для более быстрой победы над вспышкой коронавируса надо выполнять введенные правила», - добавил Лилль.

Но почти 59 раз полиции пришлось проводить разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правило 2+2. В этих случаях стражи правопорядка также не назначали наказания.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ