Жители Эстонии нарушили правила карантина: пришлось вмешаться полиции

По словам участкового Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль, все четверо вернулись из-за границы и они были обязаны оставаться дома в течение двух недель с момента прибытия в страну. «В отношении этих людей было достаточно беседы, чтобы они поняли: для более быстрой победы над вспышкой коронавируса надо выполнять введенные правила», - добавил Лилль.