Жители Эстонии нарушили правила карантина: пришлось вмешаться полиции

На выходных полиции пришлось в четырех случаях вести беседы с теми, кто после возвращения из-за границы должен был находиться на карантине, но, несмотря на это, гулял в общественном месте. Ни одного наказания не было назначено, пишет Sakala.
По словам участкового Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль, все четверо вернулись из-за границы и они были обязаны оставаться дома в течение двух недель с момента прибытия в страну. «В отношении этих людей было достаточно беседы, чтобы они поняли: для более быстрой победы над вспышкой коронавируса надо выполнять введенные правила», - добавил Лилль.
Но почти 59 раз полиции пришлось проводить разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правило 2+2. В этих случаях стражи правопорядка также не назначали наказания.