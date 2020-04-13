В Ласнамяэ стартует влажная чистка улиц и уборка пустырей

«К настоящему времени на внутриквартальных дорогах района большая часть грязи и мусора уже убрана», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. «Поскольку температура воздуха, по прогнозам синоптиков, на этой неделе днем и ночью ожидается плюсовой и поливная вода не будет образовывать гололедицу, мы начинаем мойку дорог от весенней пыли под напором воды».

Ежедневно ведутся работы по расчистке зеленых зон Ласнамяэ от зимнего мусора и веток. На сегодняшний день обрезка большинства кустарников и деревьев уже произведена. В ближайшие недели начнутся работы по благоустройству зеленых насаждений в Тондилоо, парке Паэ и на променаде Паэ. На семейной игровой площадке Коорти обновлены скамейки. В конце апреля по заказу управы Ласнамяэ подрядчик проведет второй круг уборки парковых и внутриквартальных дорожек.

В связи с чрезвычайным положением Управа района Ласнамяэ отменила проведение традиционных весенних кампаний по уборке. Уборка зеленых зон и вывоз мусора с лесопарков и пустырей будет производиться с помощью партнера управы района, отвечающего за уборку и благоустройство.

Пустыри Ласнамяэ, на которых пройдут весенние уборочные работы:

1) перелесок за игровой площадкой Вормси, 5 (16705 м²);

2) обочины Нарвского шоссе + Нарвское шоссе, 131d (13498 м²) + (61964 м²), всего 75462 м²;

3) обочины улицы Тондираба (улица Тондираба, 7a) (8922 м²);

4) Ляэнемере-теэ, 12 (7111 м²);

5) улица Кивила, 2a (15162 м²);

6) Мустакиви-теэ, 10 (10522 м²);

7) Раху-теэ T8 (32736 м²) и T9 (45107 м²), также Линнамяэ-теэ, 23 (6698 м²), всего 84541м2;

8) Линнамяэ-теэ, 15 (6309 м²) и Линнамяэ-теэ, 7 (6103 м²), всего 12412 м²;