Местные самоуправления должны быть готовы к масштабному сокращению расходов

В проекте дополнительного госбюджета для местных самоуправлений запланировано 130 млн евро, из них 30 млн евро намечены на покрытие расходов, связанных с недопоступлением доходов и распространением вируса.

На инвестиции, связанные с оживлением темпов экономики, сейчас планируется выделить 100 млн евро, из них 30 млн евро — на приведение в порядок дорог и 70 млн евро — на проведение новых инвестиций.

В письме на имя министра Яака Ааба Тийт Терик отмечает, что правительство неоднократно подтвердило, что сохранит имеющуюся доходную базу местных самоуправлений и попросило не снижать зарплату чиновников, учителей и воспитателей детских садов.

“Вместе с тем, в пояснительной записке к дополнительному бюджету отмечается, что правительство прогнозирует недопоступление подоходного налога местным самоуправлениям в размере 192 млн евро. Для смягчения ситуации, вызванной уменьшением доходной базы, правительство выделяет всего 30 млн евро, в эти деньги входит также и компенсация местным самоуправлениям расходов, связанных с кризисом», - добавил Терик.

По словам Терика, по самому оптимистическому сценарию, местные самоуправления недополучат порядка 62 млн евро.