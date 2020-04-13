Местные самоуправления должны быть готовы к масштабному сокращению расходов

Местные самоуправления должны быть готовы к серьезному урезанию расходов и учесть, что не все запланированные ими в бюджете виды деятельности и инвестиции удастся реализовать, предупредил председатель правления Союза городов и волостей Эстонии Тийт Терик.
В проекте дополнительного госбюджета для местных самоуправлений запланировано 130 млн евро, из них 30 млн евро намечены на покрытие расходов, связанных с недопоступлением доходов и распространением вируса.
На инвестиции, связанные с оживлением темпов экономики, сейчас планируется выделить 100 млн евро, из них 30 млн евро — на приведение в порядок дорог и 70 млн евро — на проведение новых инвестиций.
В письме на имя министра Яака Ааба Тийт Терик отмечает, что правительство неоднократно подтвердило, что сохранит имеющуюся доходную базу местных самоуправлений и попросило не снижать зарплату чиновников, учителей и воспитателей детских садов.
“Вместе с тем, в пояснительной записке к дополнительному бюджету отмечается, что правительство прогнозирует недопоступление подоходного налога местным самоуправлениям в размере 192 млн евро. Для смягчения ситуации, вызванной уменьшением доходной базы, правительство выделяет всего 30 млн евро, в эти деньги входит также и компенсация местным самоуправлениям расходов, связанных с кризисом», - добавил Терик.
По словам Терика, по самому оптимистическому сценарию, местные самоуправления недополучат порядка 62 млн евро.
“Из вышеприведенных данных ясно, что местные самоуправления должны быть готовы к крупному урезанию расходов, а также, что не все запланированные ими в бюджете виды деятельности и инвестиции удастся реализовать», - сказал Терик.