Вирусолог Андрес Меритс: чтобы выработать коллективный иммунитет, нам пришлось бы сотрудничать с гробовщиками

По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса сааресцам нет смысла надеяться на коллективный иммунитет, он также считает, что материк освободится от вируса быстрее, чем Сааремаа, пишет Saarte Hääl.
Посаженных на строгий карантин сааресцев занимает один вопрос: как вирус будет отступать? Одним из мнений является то, что поскольку островитян заражено очень много, в результате возникнет коллективный иммунитет, то есть переболеют буквально все.
Медицина не поспеет
Вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс говорит, что разговоры о коллективном иммунитете нужно забыть: «Возникновение коллективного иммунитета на Covid-19 через тотальный перенос болезни возможно, но есть опасения, что это может произойти только в тесном сотрудничестве с гробовщиками». Он объяснил, что коллективный иммунитет может возникнуть двумя путями: при массовой вакцинации и через массовый перенос болезни.
Первого варианта сейчас нет. Для массового переноса болезни нужно, чтобы в течение одного или нескольких сезонов болезнью переболели 60-70 процентов населения. В случае Сааремаа речь идет о почти 20 000 заболевших. По оценке Меритса, сегодня количество заболевших составляет около 1000-1500 человек. И это в том случае, что у половины симптомы еще не возникли, или и не возникнут, а 75 процентов заболевших будут подтверждены в ходе тестирования.
По словам вирусолога, лучшей оценкой смертности среди заболевших является 1,4 процента. Это означает, что только на Сааремаа должны умереть 150 человек, что в два раза больше, чем в состоянии выдержать система здравоохранения острова. И это даже в том случае, если вся материковая часть будет заниматься лечением саареских пациентов.
«Иллюзия того, что ущерб можно значительно сократить, защищая стариков, на сегодняшний день уже должна пропасть», - напомнил он о том, что раньше считалось одним из способов спасения.
Хвост болезни на Сааремаа длинный
Вопрос: «Как мы избавимся от вируса?», по словам Меритса, это вопрос большой значимости.
Жесткий карантин на Сааремаа не должен означать, что остров быстрее избавится от всего этого: «Я скорее считаю, что на материке проблема будет взята под контроль быстрее, чем на Сааремаа». У нас сейчас в некоторых материковых уездах и на Хийумаа есть вероятность того, что заражение вирусов не происходит.
Глядя на примеры других стран, вводящих агрессивные ограничения, можно увидеть, как после этого начинается сокращение количества зараженных. Это, судя по всему, происходит и в Эстонии. Далее последует период, когда болезнь не будут выявлять вообще, или выявлять в единичных случаях. По примеру Китая или Южной Кореи это может происходить больше месяца. Но чем сильнее вспышка, напомнил Меритс, тем длиннее у болезни хвост. Если погода сейчас резко не изменится, этот последующий период будет продолжаться на Сааремаа дольше, чем на материке: «Материковая Эстония должна беспокоиться за Сааремаа, а не наоборот».
Вирус вернется
Если от применяемых сейчас мер вирус уйдет, впереди перед нами будет стоять новая проблема: как сделать так, чтобы он больше не вернулся в Эстонию? Меритс считает, что Швеция плохо справилась с ситуацией, оттуда никого пускать нельзя. То же самое с Южной и Центральной Европой. В Эстонии известно о 50 процентов случаев, в Италии и Испании о пяти процентах. Там единственная надежда на то, что окончание обычного сезона гриппа что-то изменит. В противном случае там еще очень долго будет продолжаться карантин. В России, на Украине и в Белоруссии ситуация только ухудшается, то же самое с Англией. Меритс говорит, что все эти примеры говорят о том, что просто так привычные путешествия не восстановятся: «Сааремаа как зависящий от туризма уезд сильно от этого пострадает».
Хороших идей, как препятствовать возвращению вируса, по его словам, крайне мало, к тому же они должны быть реализуемыми. Возможно, что какое-то время придется пожить, зная, что вирус все еще бродит. Дела нужно будет планировать с достаточной осторожностью, придерживаясь прежних предупредительных механизмов и систем контроля, что будет удерживать взрывное распространение вируса ниже критической отметки.
Волейбольный матч ускорил распространение
Нынешнюю вспышку, по его словам, смогли взять под контроль за десять дней. Это было время выявления первых случаев заражения, пока на Сааремаа не прошли волейбольный матч, фестиваль и день рождения в Выру. По словам вирусолога, эти события лишь ускорили распространение вируса, но никак не ухудшили ход дел: без применения жестких мер Covid-19 тем или иным образом все равно начал бы ходить по Эстонии. Такая практика имеется и у других стран. Меритс считает, что вирус привезли в Эстонии примерно в ста случаях.
Без рокового события Сааремаа, конечно, перенес бы ситуацию легче: оставаясь «средним по Эстонии», или при введении изоляции, как на Хийумаа, вполне свободным. Имея сегодняшние знания месяц назад, мы бы, по его оценке, лучше справлялись с ситуацией, но избежать чрезвычайного положения и ограничений нам бы не удалось, более того, вероятнее всего, их нужно применять еще.
Внутренний туризм начнет восстанавливаться быстрее, чем внешний, и Мертс считает, что есть надежда на то, что, когда возможность откроется, люди все же приедут на Сааремаа, и помогут местной экономике. Люди очень заскучали, сидя дома.
По словам Андреса Меритса, все же не стоит думать о будущем в пессимистичных тонах до тех пор, пока не ясно, отреагирует ли и как вирус на приближение лета.